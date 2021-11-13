بالصور والتفاصيل.. تعرف على الـ 4 الذين منحتهم المملكة الجنسية السعودية وما هي تخصصاتهم بيان للفريق الحكومي حول انسحاب القوات المشتركة وتقدم الحوثيين في مناطق بمحافظة الحديدة القوات المشتركة تكشف في بيان أسباب انسحابها المفاجئ من الحديدة وتحدد ضمنيا الى أين ستتحرك السفير السعودي في لبنان يكشف عن تعرضة لـ3 محاولات اغتيال ويرد على مسؤول لبناني بشأن المخدرات 4.4 مليون أمريكي يتركون وظائفهم خلال شهر واحد في مستوى تاريخي حمد بن جاسم يتهم إسرائيل و"دولة عربية" بالتخطيط لأحداث السودان لجنة اتفاق السويد في اليمن: ما يجري حاليا في الساحل الغربي يتم دون معرفتنا الولايات المتحدة توجه رسالة لدول عربية تتحرك نحو تطبيع العلاقات مع الحكومة السورية عمال النظافة في صنعاء يتأهبون للإضراب أحتجاجا على نهب رواتبهم وسط تحذيرات من كارثة بيئية تهدد صحة ملايين السكان المليشيات الإنقلابية في صنعاء تنفذ حملات نهب ومصادرة مئات الملايين من العملة اليمنية
قالت الحكومة اليمنية الشرعية، ان ما يجري حاليا في الساحل الغربي من اعادة انتشار للقوات يتم دون معرفة الفريق الحكومي وبدون اي تنسيق مسبق معه.
وأوضح الفريق الحكومي بلجنة تنسيق اعادة الانتشار بموجب اتفاق استوكهولم بيان صحفي له، ان اجراءات اعادة الانتشار يفترض أن تتم كما هو المعتاد بالتنسيق والتفاهم مع بعثة الأمم المتحدة (اونمها) UNMHA في الحديدة عبر الفريق الحكومي والتي لم تكن في الصورة كما أشار الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة.
وقال البيان: "من المهم التذكير بأن الفريق الحكومي قد علق اعماله منذ عدة أشهر مطالبا بالتحقيق في مقتل احد ضباطه قنصاً من قبل الميليشيات الحوثية في احدى نقاط الرقابة المشتركة ومطالبا البعثة بنقل مقرها لمواقع محايدة".
وأكد البيان ان الفريق قد أشار بشكل مستمر للانتهاكات الحوثية المستمرة لاتفاق استكهولم والتعنت الواضح في عرقلة تنفيذه عبر الهجوم المتكرر بالصواريخ والمسيرات والقذائف على المدنيين بالإضافة الى عرقلة وتقييد عمل بعثة اونمها وغير ذلك من الخروقات والانتهاكات التي نرفعها بشكل مستمر لبعثة الامم المتحدة.
كما اعتبر الفريق أن اي تقدم للحوثيين في مناطق سيطرة الشرعية في محافظة الحديدة تحت اي ظروف مخالفة صريحة لروح ونصوص اتفاق استكهولم ويعتبر ذلك خرقا فاضحا للاتفاق يجب أن يكون للمجتمع الدولي موقف صريح وواضح تجاهه.
وسيطرت مليشيا الحوثي على مناطق واسعة في محيط مدينة الحديدة ابرزها مديرية التحيتا، دون قتال، وذلك عقب الانسحاب المفاجئ للقوات المشتركة.
القوات المشتركة بررت في بيان ان انسحابها يأتي في اطار خطة اعادة الانتشار وفقا لاتفاق ستوكهولم، ولفتح جبهات اخرى.
من جانبها قالت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة "أونمها" إنها تتابع التقارير المتعلقة بانسحاب القوات المشتركة من مدينة الحديدة وجنوب المحافظة وصولا للتحيتا،وسيطرة الحوثيين على المواقع التي أخلتها القوات المشتركة.
واكدت البعثة انها لم يكن لديها أي علم مسبق بتلك التحركات.
والقوات المشتركة تضم الوية العمالقة والوية تهامية اضافة الى المقاومة الوطنية المدعومة من دولة الامارات ويقودها طارق صالح.