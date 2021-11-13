السفير السعودي في لبنان يكشف عن تعرضة لـ3 محاولات اغتيال ويرد على مسؤول لبناني بشأن المخدرات

السبت 13 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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السفير السعودي الأسبق لدى بيروت، عبد العزيز خوجة أوضح السفير السعودي الأسبق لدى بيروت، عبد العزيز خوجة، أنه تعرض لثلاث محاولات اغتيال في لبنان أثناء عمله هناك، مشيرا إلى أنه "لا يستطيع اتهام أي جهة محددة بهذه العمليات".

وخلال مداخلة مع قناة "العربية"، قال عبد العزيز خوجة: "تعرضت لثلاث محاولات اغتيال في لبنان..ولا أستطيع أن أتهم جهة محددة في لبنان..وذلك خلال عملي كسفير".

وتطرق إلى ملف المخدرات قائلا: "أن يتحدث مسؤول عن تهريب المخدرات إلى السعودية (بسبب تواجد سوق في المملكة وفق ما نقله المذيع عن مسؤول لبناني)..عيب".

وفي سؤال_مباشر | خوجة: تعرضت لثلاث محاولات اغتيال في لبنان ولا أستطيع أن أتهم جهة محددة في لبنان خلال عملي كسفير.

وأشار السفير الأسبق إلى أنه "لم يتصور يوما أن تقطع العلاقات بين المملكة ولبنان، فالمملكة قدمت المساعدة للبنان كدولة عربية شقيقة"، معتبرا أن اللبنانيين "طفح بهم الكيل من سيطرة حزب الله على لبنان".

وكشف عبد العزيز خوجة عن حجم المساعدات التي قدمتها المملكة للبنان منذ عشرات السنين، لافتا إلى أن المملكة قدمت منذ العام 1990، أكثر من 72 مليار دولار كمساعدات للبنان