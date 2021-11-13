السفير السعودي في لبنان يكشف عن تعرضة لـ3 محاولات اغتيال ويرد على مسؤول لبناني بشأن المخدرات 4.4 مليون أمريكي يتركون وظائفهم خلال شهر واحد في مستوى تاريخي حمد بن جاسم يتهم إسرائيل و"دولة عربية" بالتخطيط لأحداث السودان لجنة اتفاق السويد في اليمن: ما يجري حاليا في الساحل الغربي يتم دون معرفتنا الولايات المتحدة توجه رسالة لدول عربية تتحرك نحو تطبيع العلاقات مع الحكومة السورية عمال النظافة في صنعاء يتأهبون للإضراب أحتجاجا على نهب رواتبهم وسط تحذيرات من كارثة بيئية تهدد صحة ملايين السكان المليشيات الإنقلابية في صنعاء تنفذ حملات نهب ومصادرة مئات الملايين من العملة اليمنية بعد فشله الذريع أمنياً واقتصادياً بعدن.. سخط شعبي غير مسبوق ضد ”الانتقالي الجنوبي“ ومطالبات واسعة بتسريع تنفيذ ”اتفاق الرياض“ أمريكا توقع اتفاقا تاريخيا مع الدوحة يجعل من قطر قوة حامية لها الذراع المسلح لحركة حماس تكشف عن ما تم الاستيلاء عليه من وحدة سييرت متكال الإسرائيلية
اتهم ئيس وزراء قطر الأسبق الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، إسرائيل ودولة عربية لم يسمها بالتخطيط للأحداث التي يشهدها السودان.
جاء ذلك في تغريدات لبن جاسم الذي شغل منصب رئيس الوزراء في قطر في الفترة بين 3 أبريل/نيسان 2007 إلى 26 يونيو/حزيران 2013، مساء اليوم الجمعة، على حسابه بموقع تويتر.
واعتبر بن جاسم أن "ما جرى ويجري في السودان ما هو إلا من النتائج الأولى للتخطيط والتنسيق والتعاون بين إسرائيل ودولة عربية للأسف".
ولم يكشف المسؤول القطري السابق هوية هذه الدولة العربية إلا أنه قال إنها "كانت تروج في المحافل الغربية بأنها غيرت سياستها وبدأت تهتم الآن فقط بالاقتصاد والتنمية".
وشدد بن جاسم على أن هدفه ليس نقل الأخبار بل التأكيد على الحاجة "لأن نحترم وندعم إرادة الشعوب وألا نتدخل لفرض سياستنا، سواء كانت ناجحة أو فاشلة، أو قناعاتنا على الغير".
وأثارت تغريدات بن جاسم الذي سبق وشغل أيضا منصب وزير خارجية قطر، تفاعلا كبيرا بين متابعيه. وأيد البعض فحوى ما قاله، وذهبوا إلى أن هناك مصالح وأهداف لإسرائيل وتلك الدولة التي ألمح إليها بن جاسم في السودان.
الهدف الاستراتيجي من ذلك : السيطرة عمليا والتحكم في تأمين المصالح الاستراتيجية الاسرائيلية في البحر الأحمر وصولا إلى سقطرى اليمنية.