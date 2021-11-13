حمد بن جاسم يتهم إسرائيل و"دولة عربية" بالتخطيط لأحداث السودان

السبت 13 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

عدد القراءات 297

اتهم ئيس وزراء قطر الأسبق الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، إسرائيل ودولة عربية لم يسمها بالتخطيط للأحداث التي يشهدها السودان.

جاء ذلك في تغريدات لبن جاسم الذي شغل منصب رئيس الوزراء في قطر في الفترة بين 3 أبريل/نيسان 2007 إلى 26 يونيو/حزيران 2013، مساء اليوم الجمعة، على حسابه بموقع تويتر.

واعتبر بن جاسم أن "ما جرى ويجري في السودان ما هو إلا من النتائج الأولى للتخطيط والتنسيق والتعاون بين إسرائيل ودولة عربية للأسف".

ولم يكشف المسؤول القطري السابق هوية هذه الدولة العربية إلا أنه قال إنها "كانت تروج في المحافل الغربية بأنها غيرت سياستها وبدأت تهتم الآن فقط بالاقتصاد والتنمية".

وشدد بن جاسم على أن هدفه ليس نقل الأخبار بل التأكيد على الحاجة "لأن نحترم وندعم إرادة الشعوب وألا نتدخل لفرض سياستنا، سواء كانت ناجحة أو فاشلة، أو قناعاتنا على الغير".

وأثارت تغريدات بن جاسم الذي سبق وشغل أيضا منصب وزير خارجية قطر، تفاعلا كبيرا بين متابعيه. وأيد البعض فحوى ما قاله، وذهبوا إلى أن هناك مصالح وأهداف لإسرائيل وتلك الدولة التي ألمح إليها بن جاسم في السودان.

الهدف الاستراتيجي من ذلك : السيطرة عمليا والتحكم في تأمين المصالح الاستراتيجية الاسرائيلية في البحر الأحمر وصولا إلى سقطرى اليمنية.