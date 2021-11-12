فنانة سعودية تختفي بشكل مفاجئ وتغيب عن منصات التواصل الاجتماعي

الجمعة 12 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 07 مساءً / مارب برس- وكالات

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في عصرنا الحالي المتسم بالتواصل الاجتماعي غير المنقطع، قررت الفنانة السعودية أسيل عمران الاحتفال بيوم ميلادها بالانقطاع عن كافة منصات التواصل الاجتماعي!

لاحظ المتابعون في الأيام القليلة الماضية تغيب أسيل عن الظهور عبر منصات التواصل، حيث قررت الفنانة على ما يبدو أخذ إجازة من نشاطها على إنستغرام وفيسبوك وتويتر بمناسبة ذكرى ميلادها الموافق ليوم الجمعة 12 نوفمبر.

فعلى الرغم من تمتع الفنانة أسيل عمران بشعبية كبيرة على منصات التواصل منذ انطلاق مشوارها الفني، مستقطبة الملايين من المتابعين في العالم العربي المهتمين بما تنشره من محتوى حول الأناقة والأزياء وبسنابات رحلاتها حول العالم، إلا أنها غابت بشكل ملحوظ في يوم ميلادها عن نشر المحتوى الاجتماعي، مما أثار التساؤلات حول دواعي هذا الغياب! فأين ذهبت أسيل عمران؟