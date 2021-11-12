السيسي يصدر قرارا بالإطاحة بمسؤول كبير من عمله

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أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قرارا بفصل أحمد يوسف محمد علي - معاون النيابة، بالنيابة العامة من عمله بغير الطريق التأدیبي.
وتضمنت من المادة الثانية الموقعة من الرئيس عبد الفتاح السيسي بتاريخ 2 نوفمبر 2021 ألزام وزير العدل بتنفيذ القرار باعتباره الجهة الإدارية المختصة.
وبحسب قانون السلطة القضائية فأن أعضاء النيابة العامة لا يمكن عزلهم دون إجراءات تأديبية، ويستثنى فقط معاون النيابة من تلك القرارات وفصلة من عملع بعير الطريق التأديبي كما أشار قرار رئيس الجمهورية سابقًا.
وحدد القانون النائب العام أو وزير العدل الحق في فصل معاون النيابة لكن بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء الذي يعطى له الحق في فصله أو نقلة إلى وظيفة غير قضائية.