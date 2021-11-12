ما لا يعرفه العرب عن فوائد الزنجبيل الأخضر المذهلة

الجمعة 12 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 07 مساءً / مارب برس- وكالات

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إن إضافة الزنجبيل الأخضر على الأطعمة يزيدها لذة، لكن ليس هذا فقط إنما يمتد الأمر إلى ظهور فوائد الزنجبيل الأخضر على الصحة.

إليكم فوائد الزنجبيل الأخضر وقيمته الغذائية كاملة في ما يأتي:

فوائد الزنجبيل الأخضر

إليك أبرز فوائد الزنجبيل الأخضر في ما يأتي:

يعزز صحة الجهاز الهضمي

وجد أن للزنجبيل الأخضر دور مساهم في علاج بعض الاضطرابات الهضمية، حيث أنه يساعد في علاج كلٍ من الاتي:

الغثيان والقيء.

الإسهال.

التلبكات المعوية وعسر الهضم.

الام البطن.

القولون العصبي.

كما أن تناول الزنجبيل الأخضر يقي من قرحة المعدة، وذلك عن طريق تعزيز إفراز المخاط، كما أنه يزيد من امتصاص الأغذية من الجهاز الهضمي.

يساهم في علاج بعض الالتهابات

يحتوي الزنجبيل على مادة تدعى الجينجيرول (Gingerol)، وعلى العديد من مضادات الأكسدة، والتي جميعها تعمل سويًا في مقاومة الالتهابات والحد منها.

قد يختص الزنجبيل الأخضر في تقليل حدوث الالتهابات في المفاصل عن غيره من الالتهابات، لذلك ينصح به للأشخاص الذين يعانون من التهاب المفاصل والروماتيزم.

يساهم في تقليل خطر الإصابة ببعض أنواع السرطانات

من فوائد الزنجبيل الأخضر أنه يقي من العديد من السرطانات، خاصةً سرطان الرئة، وسرطان القولون، وسرطان الجلد، وسرطان الثدي، وسرطان المبيض، والسبب في ذلك يعود إلى كمية مضادات الأكسدة الموجودة في الزنجبيل الأخضر.

يعزز صحة القلب والشرايين

وجد أن للزنجبيل الأخضر قدرة على خفض مستويات الكوليسترول الضار في الدم، مما ساعد ذلك كثيرًا في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

كما أن الزنجبيل يحتوي على مجموعة معادن صحية تزيد من قوة تدفق الدم، وتحد من ارتفاع ضغط الدم.

يخفف أعراض الحمل

من فوائد الزنجبيل الأخضر الخاصة بالسيدات الحوامل، أنه يخفف بعض أعراض الحمل، مثل الاتي:

الدوار.

الغثيان.

القيء.

الام الرأس.

اضطرابات المعدة

لكن يجب تناوله ضمن الحد المسموح، لكي لا يؤثر سلبًا على الحمل والجنين.

يزيد من نمو الشعر

تعد زيادة نمو الشعر من فوائد الزنجبيل الأخضر الجمالية، حيث أنه له خواص علاجية للشعر، تزيد من قوته ولمعانه، وتقلل تساقطه.

تتم هذه الفائدة عند وضع منقوع الزنجبيل على فروة الرأس والشعر لمدة 20 دقيقة قبل الاستحمام، لكن يجب الحذر من الحساسية.

يساهم في خسارة الوزن

اشتهر الزنجبيل الأخضر بفوائده العديدة والكبيرة التي تعود على الوزن المثالي، فهو يخلص الجسم من الوزن الزائد؛ من خلال الاتي:

يساعد على زيادة الإحساس بالشبع، وذلك بسبب احتواءه على نسبة من الألياف الغذائية.

يساعد في عملية حرق الدهون عن طريق زيادة سرعة عمليات الأيض، وبالتالي خسارة الوزن.

كما وجد أن الأشخاص الذين تناولوا الزنجبيل الأخضر فقدوا ما يقارب 20 ٪ من الدهون أكثر من الذين لم يتناولونه.