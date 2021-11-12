الملياردير الذي يتصدر قائمة أثرياء العالم الـ 10 بفارق كبير عن أقرب منافسيه

الجمعة 12 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 07 مساءً / مارب برس- وكالات

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أظهرت حسابات “فوربس” قائمة غريبة نوعاً ما لأكثر 10 رجال ثراءً في العالم.

حيث تصدر إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة “تسلا” بفارق ضخم عن أقرب منافسيه بعد أن قفزت ثروته إلى مستويات قياسية.

حيث جاء ماسك وحيداً فوق 300 مليار دولار بينما جيف بيزوس وحيداً فوق 200 مليار دولار.

وظل إيلون ماسك ماضياً في تحقيق معجزته الخاصة، حيث أكدت القائمة الجديدة، تربع الأمريكي على صدارة قائمة أغنى أغنياء العالم بثروة قياسية.

وقفزت ثروة ماسك إلى 318.4 مليار دولار، وبذلك أصبح ماسك الثري الوحيد في نادي الـ 300 مليار دولار.

وفي المركز الثاني، جاء الأمريكي جيف بيزوس مؤسس أمازون بصافي ثروة قيمتها 203 مليارات دولار، وبذلك أصبح بيزوس الثري الوحيد في نادي الـ 200 مليار دولار.

وفي المركز الثالث، جاء الفرنسي برنارد أرنو مؤسس رئيس مجموعة LVMH للسلع الفاخرة، كثالث أغنى ملياردير في العالم، وبلغ صافي ثروة أرنو 197.5 مليار دولار.

وفي المركز الرابع، جاء الأمريكي بيل جيتس مؤسس “مايكروسوفت”، بصافي ثروة 138.4 مليار دولار، بعد أن زادت ثروته بقيمة 218 مليون دولار.

وفي المركز الخامس، جاء لاري أليسون من “أوراكل” بصافي ثروة 130.6 مليار دولار.

وفي المركز السادس، حل لاريج بيج من جوجل بصافي ثروة 126.9 مليار دولار، وفي المركز السابع جاء الأمريكي سيرجي برين من جوجل بصافي ثروة قيمتها 122.2 مليار دولار.

وفي المركز الثامن جاء الأمريكي مارك زوكربيرج مؤسس “فيسبوك” بصافي ثروة 122 مليار دولار، وفي المركز التاسع حل ستيف بالمر رئيس مايكروسوفت السابق بصافي ثروة 105.8 مليار دولار.

وفي المركز العاشر جاء الأمريكي المخضرم وارين بافيت رئيس “بيركشاير هاثاواي”، بصافي ثروة 104.6 مليار دولار.