مقدمة برامج برازيلية تستعرض مهاراتها الكروية في الاستوديو باحترافية عالية .. شاهد

الجمعة 12 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 06 مساءً / مارب برس- وكالات

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شاركت مقدمة البرامج البرازيلية، باربرا كويلو، متابعيها عبر منصات التواصل الاجتماعي، بمقطع فيديو تستعرض فيه مهارتها الكروية مع زميلتها في العمل خلال فاصل إعلاني في الاستوديو.

وعلقت باربرا كويلو على مقطع الفيديو: "أفتقد لذلك اليوم الذي أوشكت فيه على كسر الاستوديو".

ومعروف عن الشعب البرازيلي حبه لكرة القدم، رجالا ونساء، ومتابعتهم لمباريات المنتخب البرازيلي بشغف كبير، بغض النظر عن عرقهم ولون بشرتهم، والوضع الاجتماعي، وهو دور آخر تلعبه كرة القدم في حياة الشعب البرازيلي، البالغ عدده نحو 201 ملايين نسمة.

وأصبح "السليساو" البرازيلي أول منتخب من قارة أمريكا الجنوبية يتأهل إلى مونديال "قطر 2022"، قبل خمس جولات من نهاية تصفيات أمريكا الجنوبية، بعد فوزه، اليوم الجمعة، على ضيفه الكولومبي بهدف وحيد سجله لاعبه لوكاس باكيتا.

وبات البرازيل ثالث منتخب يتأهل إلى مونديال 2022، بعد ألمانيا والدنمارك، ليحافظ بطل العالم خمس مرات على سجله الفريد بخوضه جميع نسخ كأس العالم منذ انطلاقها عام 1930.

وتتصدر البرازيل تصفيات أمريكا الجنوبية برصيد 34 نقطة من 12 مباراة، متقدمة بتسع نقاط على الأرجنتين.