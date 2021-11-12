السيسي يصدر قرارا بالإطاحة بمسؤول كبير من عمله ما لا يعرفه العرب عن فوائد الزنجبيل الأخضر المذهلة الملياردير الذي يتصدر قائمة أثرياء العالم الـ 10 بفارق كبير عن أقرب منافسيه مقدمة برامج برازيلية تستعرض مهاراتها الكروية في الاستوديو باحترافية عالية .. شاهد السعودية تفتح باب التسجيل في وظائف عسكرية للنساء الحوثيون يدفعون بمنصات صواريخ إلى مأرب والتحالف يستهدف منظومة دفاع جوي للمليشيا المملكة تكشف عن خمس شخصيات بارزة تم منحهم الجنسية السعودية طائرة تابعة لجهاز الاستخبارات الإسرائيلية تهبط في عاصمة خليجية تركيا تصل إلى أكثر من مليوني يمني عبر اغاثتها الإنسانية ماذا قال حزب الإصلاح عن معركة مأرب الحالية وكيف ينظر إليها؟
شاركت مقدمة البرامج البرازيلية، باربرا كويلو، متابعيها عبر منصات التواصل الاجتماعي، بمقطع فيديو تستعرض فيه مهارتها الكروية مع زميلتها في العمل خلال فاصل إعلاني في الاستوديو.
وعلقت باربرا كويلو على مقطع الفيديو: "أفتقد لذلك اليوم الذي أوشكت فيه على كسر الاستوديو".
ومعروف عن الشعب البرازيلي حبه لكرة القدم، رجالا ونساء، ومتابعتهم لمباريات المنتخب البرازيلي بشغف كبير، بغض النظر عن عرقهم ولون بشرتهم، والوضع الاجتماعي، وهو دور آخر تلعبه كرة القدم في حياة الشعب البرازيلي، البالغ عدده نحو 201 ملايين نسمة.
وأصبح "السليساو" البرازيلي أول منتخب من قارة أمريكا الجنوبية يتأهل إلى مونديال "قطر 2022"، قبل خمس جولات من نهاية تصفيات أمريكا الجنوبية، بعد فوزه، اليوم الجمعة، على ضيفه الكولومبي بهدف وحيد سجله لاعبه لوكاس باكيتا.
وبات البرازيل ثالث منتخب يتأهل إلى مونديال 2022، بعد ألمانيا والدنمارك، ليحافظ بطل العالم خمس مرات على سجله الفريد بخوضه جميع نسخ كأس العالم منذ انطلاقها عام 1930.
وتتصدر البرازيل تصفيات أمريكا الجنوبية برصيد 34 نقطة من 12 مباراة، متقدمة بتسع نقاط على الأرجنتين.