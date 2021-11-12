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السعودية تفتح باب التسجيل في وظائف عسكرية للنساء

الجمعة 12 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 06 مساءً / مارب برس- وكالات
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أعلنت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية عن فتح باب التسجيل في وظائف عسكرية للنساء.

جاء الإعلان في بيان صادر عن الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

وقالت الإدارة إن باب القبول والتسجيل للقوات الخاصة للأمن الدبلوماسي تم فتحه للعنصر النسائي برتبة "جندي".

وأوضحت وزارة الداخلية أن تلقي طلبات القبول على تلك الوظائف سيتم اعتبارا من بعد غد السبت في الساعة العاشرة صباحا، ويتواصل التقديم حتى يوم الخميس المقبل.

وأشارت إلى أن التقديم سيتم عبر منصة "أبشر – توظيف" لوزارة الداخلية عبر الرابط التالي: https://jobs.sa/.

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