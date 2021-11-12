الحوثيون يدفعون بمنصات صواريخ إلى مأرب والتحالف يستهدف منظومة دفاع جوي للمليشيا

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أعلن التحالف العربي باليمن، أنه استهدف منظومة دفاع جوي للحوثيين بمحافظة مأرب، وسط البلاد.
جاء ذلك حسب بيان مقتضب للتحالف نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، في وقت متأخر مساء الخميس.
وأفاد التحالف "بأنه استهدف منظومة دفاع جوي للمليشيا الحوثية".
وأضاف "أن ذلك تم في الجبهة الجنوبية لمدينة مأرب" دون تفاصيل أكثر.
وكانت المليشيات الحوثية قد دفعت إلى محافظة مأرب خلال الأيام الماضية كميات كبيرة من الأسلحة ومنظومات صواريخ وصلت بعضها مديرية صرواح وبعضها وصلت إلى مديرية بيحان بمحافظة شبوة.
كما دكت مدفعية الجيش الوطني خلال الساعات الماضية عدد من آليات المليشيات الحوثية واستهدفت تعزيزاتهم ؟
ومنذ بداية فبراير/ شباط الماضي، كثف الحوثيون هجماتهم في مأرب للسيطرة عليها، كونها أهم معاقل الحكومة والمقر الرئيسي لوزارة الدفاع، إضافة إلى تمتعها بثروات النفط والغاز، ومحطة مأرب الغازية التي كانت قبل الحرب تغذي معظم المحافظات بالتيار الكهربائي.
وتشهد محافظة مأرب مواجهات تعد الاشرس منذ سنوات جنوب محافظة مأرب, كما تعد الأكثر كلفة بشرية وعسكرية على المليشيات الحوثية , حيث عجزت مستشفيات أمانة العاصمة من استقبال جثث الحوثيين وذلك لكثرة أعداد قتلاهم.