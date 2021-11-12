طائرة تابعة لجهاز الاستخبارات الإسرائيلية تهبط في عاصمة خليجية  

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هبطت طائرتان، إحداهما تابعة لجهاز مخابرات الاحتلال "الموساد"، والأخرى لسلاح الجو الأمريكي في مطار أبو ظبي، الخميس، وفق المراسل العسكري لهيئة البث الإسرائيلية الرسمية، إيتاي بلومنتال.
وقال بلومنتال في تغريدة عبر تويتر: "الآن في أبو ظبي: طائرة تنفيذية للموساد، وأخرى VIP تابعة لسلاح الجو الأمريكي، هبطتا معًا في العاصمة الإماراتية".
وأشار إيتاي إلى أن الطائرتين قد أقلعتا صباح الخميس من تل أبيب.
ولفت في وقت لاحق، إلى أن "القصة تزداد إثارة، طائرات سعودية تهبط الآن في أبو ظبي، بالتزامن مع هبوط طائرة الموساد والطائرة الأمريكية الخاصة".
ولم يصدر تعقيب رسمي من الاحتلال أو الإمارات حول ما ذكره المراسل الإسرائيلي.