تركيا تصل إلى أكثر من مليوني يمني عبر اغاثتها الإنسانية

الجمعة 12 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 06 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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وزعت هيئة الإغاثة الإنسانية التركية (IHH)، مساعدات لمليوني محتاج في اليمن منذ عام 2018.

وذكرت الهيئة في بيان، الجمعة، أنها نفذت أنشطة مساعدات في اليمن منذ أكثر من 20 عاما في مجالات مثل الصحة والمأوى والغذاء والماء والنظافة والتعليم.

وأوضح البيان أن الهيئة زادت من أنشطتها في اليمن في عام 2018.

وأضاف أن الهيئة أصبحت أملا لنحو مليوني يمني في البلاد.

ويشهد اليمن حربا منذ نحو 7 سنوات، أودت بحياة أكثر من 233 ألفا، وبات 80 بالمئة من السكان، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على الدعم والمساعدات، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.

وللنزاع امتدادات إقليمية، منذ مارس/ آذار 2015، إذ ينفذ تحالف بقيادة الجارة السعودية، عمليات عسكرية دعما للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران، والمسيطرين على عدة محافظات، بينها العاصمة صنعاء. -