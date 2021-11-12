اصلاح محافظة مأرب ينعي قائدا بطلا استشهد في معركة الدفاع عن الجمهورية

الجمعة 12 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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نعى التجمع اليمني للإصلاح في محافظة مأرب، إلى قياداته وقواعده ومؤيديه، وإلى أبناء محافظة مأرب خاصة، والشعب اليمني عامة، القيادي الإصلاحي وعضو شورى الإصلاح بالمحافظة، الشيخ عوض بن صالح بن معيلي، الذي استشهد في ميدان البطولة والفداء، وهو يدافع عن الجمهورية والثوابت الوطنية، والأرض والعرض والكرامة، ضد مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران.

وعبر إصلاح مأرب، في بيان نعي، عن الألم لرحيل هذا البطل والفارس الهمام، الذي لم يترك ميدان من ميادين الضحية والفداء والبطولة والنصرة للمظلومين إلا كان رائدا من روادها.

وأكد أن العزاء في أن بن معيلي رحل شهيدًا في ميدان الدفاع عن القيم الإنسانية والوطنية والجمهورية، والحرية والعدالة، والكرامة والأرض التي عاش مناضلا من أجلها.

وأشار البيان إلى مناقب الشيخ الشهيد بن معيلي، وتضحياته في سبيل الكرامة والشرف الجمهوري والقيم الدينية والوطنية.

وأوضح أن الشهيد عوض بن معيلي أحد أعمدة إصلاح ذات البين، وتقريب وجهات النظر، ولم الشمل ونبذ الفرقة والشتات، لافتا إلى ما سطره الشهيد من ملاحم بطولية في مختلف جبهات مأرب، وآخرها قيادة المعارك رغم كبر سنه، حتى ارتقى شهيدا مجيدا وهو في مقدمة الصفوف لمواجهة، مليشيا الحوثي الوجه الظلامي الذي يسعى لإعادة الإمامة والكهنوت.

وأكد إصلاح مأرب، أن دماء الشهداء الأبرار هي ضريبة الحرية والكرامة، وفاتورة كبيرة في سبيل الوطن، وأبناء اليمن وحريتهم وكرامتهم، كما أنها ملهمة، لاستمرار النضال حتى تحقيق الانتصار الكبير لليمن.

وتعهد بالوفاء لدماء الشهداء الأبرار بالمضي على دربهم حتى تحقيق النصر وعودة الأمن والسكينة إلى ربوع الوطن

يذكر ان بن معيلي كان قذ دورا بارزا في مطارح "نخلا" في 2014م، وهو تجمع قبلي هدف آنذاك لتوحيد الصف المأربي ضد مليشيا الحوثي، وقتل نجله في المواجهات الأولى ضد الحوثيين في 2014م، ليلحق هو به الأسبوع الجاري في معارك مع ميشيا الحوثي في جبهات القتال جنوبي محافظة مأرب.

وكان رئيس الجمهورية ونائبه ورئيس الوزراء عزوا امس الأول باستشهاد الشيخ عوض بن معيلي.

وأكد هادي في برقية عزاء أن تضحيات الشهيد بن معيلي ورفاقه من أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وأبناء القبائل والرجال الأحرار، ستظل خالدة في ذاكرة ووجدان أبناء الشعب اليمني.