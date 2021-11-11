رئيس العمليات الحربية يتحدث عن تقدم جديد لقوات الجيش جنوبي «مـأرب»ويؤكد :«رمال مأرب ستكون مقبرة لمليشيات الحوثي»

الخميس 11 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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شنت قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية، اليوم الخميس، هجوما على مواقع تمركز مليشيا الحوثي الإيرانية، في الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب.

وأوضح رئيس هيئة العمليات الحربية اللواء الركن ناصر الذيباني في تصريح صحفي بأن أبطال الجيش والمقاومة تمكنوا خلال العملية الهجومية من تطهير جيوب للعدو في عروق الرملية بجهة حريب، وألحقوا بالمليشيا الإيرانية خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.

وأضاف: "أكدنا سابقاً أن رمال مأرب ستكون مقبرة لمن تسول له نفسه أن يعتدي عليها"، مجدداً التأكيد على أن من يأتي مأرب "معادياً فسيموت على مداخلها قبل أن يصل إليها".