رئيس العمليات الحربية يتحدث عن تقدم جديد لقوات الجيش جنوبي «مـأرب»ويؤكد :«رمال مأرب ستكون مقبرة لمليشيات الحوثي» غوغل تخسر استئنافا ضد غرامة أوروبية بقيمة 204 مليار يورو حزب الله يتحدى السعودية ويؤكد جورج قرداحي لن يستقيل وحسن نصر الله يتهرب مما يجري في اليمن تفاصيل انسحاب الوية العمالقة المرابطة في محافظة الحديدة من مواقعها حسن نصر الله ينفجرا غضبا من السعودية ويكيل لها التهم المملكة تقرر منح الجنسية السعودية لأصحاب هذه التخصصات نجم سعودي يفوز بجائزة الأفضل في مواجهة أستراليا مارب تناقش مع الصليب الأحمر الوضع الإنساني لآلاف الأسر المهجرة بالمحافظة الزنداني ينفي ما نشر عن قيادته مفاوضات لإيقاف الحرب في مارب مركز الملك سلمان يدشن مشروع حماية وتمكين المتضررات من العنف القائم على النوع الاجتماعي في اليمن
شنت قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية، اليوم الخميس، هجوما على مواقع تمركز مليشيا الحوثي الإيرانية، في الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب.
وأوضح رئيس هيئة العمليات الحربية اللواء الركن ناصر الذيباني في تصريح صحفي بأن أبطال الجيش والمقاومة تمكنوا خلال العملية الهجومية من تطهير جيوب للعدو في عروق الرملية بجهة حريب، وألحقوا بالمليشيا الإيرانية خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.
وأضاف: "أكدنا سابقاً أن رمال مأرب ستكون مقبرة لمن تسول له نفسه أن يعتدي عليها"، مجدداً التأكيد على أن من يأتي مأرب "معادياً فسيموت على مداخلها قبل أن يصل إليها".