غوغل تخسر استئنافا ضد غرامة أوروبية بقيمة 204 مليار يورو

الخميس 11 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 07 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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خسرت شركة غوغل الأمريكية العملاقة استئنافا ضد غرامة قدرها 2.4 مليار يورو، فرضها عليها الاتحاد الأوروبي، لإساءة استغلال هيمنتها على محركات البحث.

وأكد الحكم الصادر عن المحكمة العامة في لوكسمبورغ القرار التاريخي الذي اتخذته المفوضية الأوروبية عام 2017.

ويمكن لشركة غوغل الطعن في الحكم مجددا إذا قررت اللجوء إلى أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي، وهي محكمة العدل الأوروبية، للبت في الدعوى.

وقالت المفوضية الأوروبية، في بيان: "حكم اليوم يوجه رسالة واضحة مفادها أن سلوك غوغل كان غير قانوني وهو يوفر الوضوح القانوني اللازم للسوق".

وتركز القضية على خدمة التسوق لدى "غوغل"، وهي واحدة من ثلاث قضايا ضد عملاق محرك البحث الذي يتحرك حاليا من خلال نظام الاستئناف المطول في الاتحاد الأوروبي.

وتعود القضية إلى أكثر من 5 سنوات، عندما رأت المفوضية أن شركة غوغل منحت منصاتها الترويجية مكانة أفضل من المنصات المنافسة لها عبر محركات البحث الخاصة بها، وهو ما يتعارض مع قواعد المفوضية.