غوغل تخسر استئنافا ضد غرامة أوروبية بقيمة 204 مليار يورو حزب الله يتحدى السعودية ويؤكد جورج قرداحي لن يستقيل وحسن نصر الله يتهرب مما يجري في اليمن تفاصيل انسحاب الوية العمالقة المرابطة في محافظة الحديدة من مواقعها حسن نصر الله ينفجرا غضبا من السعودية ويكيل لها التهم المملكة تقرر منح الجنسية السعودية لأصحاب هذه التخصصات نجم سعودي يفوز بجائزة الأفضل في مواجهة أستراليا مارب تناقش مع الصليب الأحمر الوضع الإنساني لآلاف الأسر المهجرة بالمحافظة الزنداني ينفي ما نشر عن قيادته مفاوضات لإيقاف الحرب في مارب مركز الملك سلمان يدشن مشروع حماية وتمكين المتضررات من العنف القائم على النوع الاجتماعي في اليمن الحكومة ترحب بقرار لجنة العقوبات وتؤكد: يكشف غيضا من فيض جرائم عبدالملك الحوثي
خسرت شركة غوغل الأمريكية العملاقة استئنافا ضد غرامة قدرها 2.4 مليار يورو، فرضها عليها الاتحاد الأوروبي، لإساءة استغلال هيمنتها على محركات البحث.
وأكد الحكم الصادر عن المحكمة العامة في لوكسمبورغ القرار التاريخي الذي اتخذته المفوضية الأوروبية عام 2017.
ويمكن لشركة غوغل الطعن في الحكم مجددا إذا قررت اللجوء إلى أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي، وهي محكمة العدل الأوروبية، للبت في الدعوى.
وقالت المفوضية الأوروبية، في بيان: "حكم اليوم يوجه رسالة واضحة مفادها أن سلوك غوغل كان غير قانوني وهو يوفر الوضوح القانوني اللازم للسوق".
وتركز القضية على خدمة التسوق لدى "غوغل"، وهي واحدة من ثلاث قضايا ضد عملاق محرك البحث الذي يتحرك حاليا من خلال نظام الاستئناف المطول في الاتحاد الأوروبي.
وتعود القضية إلى أكثر من 5 سنوات، عندما رأت المفوضية أن شركة غوغل منحت منصاتها الترويجية مكانة أفضل من المنصات المنافسة لها عبر محركات البحث الخاصة بها، وهو ما يتعارض مع قواعد المفوضية.