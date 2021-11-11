المملكة تقرر منح الجنسية السعودية لأصحاب هذه التخصصات

الخميس 11 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 06 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

عدد القراءات 334

ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الملك سلمان بن عبد العزيز قد وافق على منح الجنسية السعودية لعدد من أصحاب الكفاءات المتميزة والخبرات والتخصصات النادرة.

وأوضحت الوكالة أن "الموافقة السامية" جاءت، على ضوء الأمر الملكي بفتح باب تجنيس الكفاءات الشرعية والطبية والعلمية والثقافية والرياضية والتقنية "بما يسهم في تعزيز عجلة التنمية ويعود بالنفع على الوطن في المجالات المختلفة".

وأشارت إلى أن ذلك يأتي تماشياً مع رؤية 2030 "الهادفة إلى تعزيز البيئة الجاذبة التي يمكن من خلالها استثمار الكفاءات البشرية واستقطاب المميزين والمبدعين".

وكان ولي العهد، محمد بن سلمان، قد أعلن في 2016 عن "رؤية 2030"، وهي خطة اقتصادية تهدف لتنويع الاقتصاد السعودي بعيدا عن المصادر النفطية التقليدية.

وكانت السعودية قد أقرت في مايو من العام 2019 نظام الإقامة المميزة ضمن رؤية المملكة 2030، والذي يمنح المستفيد عددا من المزايا مقابل رسوم تدفع مرة واحدة للحصول على إقامة دائمة، أو سنويا مقابل الحصول على إقامة مؤقتة مع المزايا نفسها.

ولا يشترط للمتقدم أن يكون من المقيمين في السعودية. كما لا تشترط مدة محددة للإقامة في السعودية بعد الحصول على الإقامة المميزة، ويعامل المستفيد معاملة المقيم من حيث تطبيق الأحكام الضريبية والأحكام النظامية الأخرى، ولا تخوله الإقامة المميزة الحق في الحصول على الجنسية السعودية.

وفي نوفمبر 2019 تم منح الإقامة المميزة لأول دفعة البالغ عددها 73 شخصًا، يمثلون 19 جنسية، ومن فئات متنوعة، بحسب وكالة واس.