مارب تناقش مع الصليب الأحمر الوضع الإنساني لآلاف الأسر المهجرة بالمحافظة

الخميس 11 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 06 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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ناقش وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح اليوم، مع رئيسة بعثة الصليب الأحمر في اليمن كاترينا ريتز الوضع الإنساني المأساوي الذي تعانيه آلاف الأسر المهجرة قسريا من المديريات الجنوبية بسبب استمرار عدوان مليشيات الحوثي الإيرانية على مناطقهم.

وتطرق الى مستجدات الأوضاع الإنسانية والإغاثية وأوضاع النازحين في محافظة مأرب التي باتت تأوي أكثر من 2 مليون نازح ومهجر قسريا من المحافظات موزعين في نحو 161 مخيما وتجمعا سكنيا بالإضافة إلى مئات الآلاف من المهاجرين الأفارقة الذين وصلوا ويصلون المحافظة باستمرار.

وأوضح أن النازحين والمهجرين قسريا في محافظة مأرب وخاصة الذين هجرتهم المليشيات الإيرانية مؤخرا من مديريات رحبة وماهلية وحريب والعبدية وجبل مراد والجوبة يعيشون أوضاعا إنسانية صعبة وهم بحاجة لتدخل عاجل واستجابة طارئة لتأمين احتياجاتهم الأساسية وفي مقدمتها المأوی والغذاء والمياه وباقي متطلبات الحياة الكريمة.

ودعا الوكيل مفتاح اللجنة الدولية للصليب الأحمر لمضاعفة جهودها وتكثيف حجم تدخلاتها الإنسانية القادمة بما يتناسب مع حجم الفجوة الإنسانية الكبيرة الناجمة عن استمرار حركة النزوح والتهجير القسري ويغطي جزءا من الاحتياجات الإنسانية المتزايدة في مختلف قطاعات العمل الإنساني.

من جانبها أشادت رئيسة بعثة الصليب الأحمر بجهود السلطة المحلية ونجاحها في استقبال وإيواء النازحين وتوفير الخدمات الأساسية لهم خلال السنوات الماضية.

وأوضحت أن الأوضاع الإنسانية الراهنة في مأرب تستدعي تضافر جهود الجميع لمواجهة التحديات الماثلة وتقديم المعونات العاجلة لمئات الآلاف من النازحين في المحافظة والمساهمة في التخفيف من معاناتهم.

وأشارت إلى أن مكتب الصليب الأحمر في مأرب سيعمل على زيادة وتنويع تدخلاته الإنسانية الإغاثية القادمة وتقديم المساعدات النقدية وبرامج الحماية اللازمة للنازحين والمهجرين حديثا للمساهمة في تحسين أوضاعهم المعيشية والتخفيف من معاناتهم.