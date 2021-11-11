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الزنداني ينفي ما نشر عن قيادته مفاوضات لإيقاف الحرب في مارب

الخميس 11 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 06 مساءً / مارب برس - خاص
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أكد البرلماني وأستاذ العلاقات الدولية بجامعة صنعاء الدكتور منصور الزنداني أن ما ينشر عن قيادته لمفاوضات حول إيقاف الحرب في مارب غير صحيح.  

وقال الدكتور الزنداني في بلاغ صحفي مقتضب وصل مأرب برس نسخة منه "قائلا أنه لا صحة لكل ما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي وفي بعض المواقع الإخبارية بأني اعمل في مهمة تهدف الى وقف الحرب في محافظة مأرب .

وأضاف الدكتور الزنداني "ومع ذلك فأنا لن أمانع ابدا إن طُلب مني ذلك بأن اكون واحدا من ضمن فريق وطني شامل يمثل كل القوى السياسية والإجتماعية اليمنية تكون مهمته العمل على وقف الحرب وصناعة السلام في مأرب بشكل خاص وفي ربوع الوطن بشكل عام من خلال رؤية وطنية خالصة وجامعة تحفظ لليمن وحدته وسيادته وأمنه واستقراره وبالتنسيق مع الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة .

وكانت بعض المطابخ الإعلامية قد بثت أخبارا غير صحيحة تفيد بأن الدكتور منصور الزنداني يقود مفاوضات بين الشرعية والحوثيين لإيقاف الحرب في مارب .

 
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