الحكومة ترحب بقرار لجنة العقوبات وتؤكد: يكشف غيضا من فيض جرائم عبدالملك الحوثي مقتل وجرح عدد من عناصر مليشيا الحوثي في صعدة الإمارات تبحث مع إيران تعزيز العلاقات بين البلدين وسبل تطويرها قانون يحظر ارسال الرسائل النصية للموظفين بعد انتهاء ساعات العمل وعقوبات مالية تنتظر المخالفين الفريق المقدشي في حوار صريح: نهاية الحوثي على أسوار مأرب وهناك جبهات اخرى يمكن فتحها ونحن على تواصل مع طارق وأحمد علي ونقف في صف واحد مع الانتقالي الكشف عن قيام ايران بتهرب سلاح من اليمن الى دولة اخرى مجاورة ثمان جنسيات ممنوعة من دخول الكويت الإ بموافقة أمنية بينها اليمنية المبعوث الأممي يغادر تعز ومكتبه يصدر بيان حول الزيارة ظهور علامات خطيرة في الساقين والكاحلين وأسفل الظهر قد تعني الإصابة بسرطان الكلى الجيش الوطني يعلن استعادة مواقع جنوب مأرب ومصرع عشرات الحوثيين وانهيارات متسارعة في صفوفها
رحبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في الحكومة اليمنية، اليوم الخميس، بقرار لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن بإدراج ثلاثة أفراد من مليشيات الحوثي الانقلابية على قائمة العقوبات وهم، المدعو محمد عبدالكريم الغماري، والمدعو صالح مسفر الشاعر، والمدعو يوسف المداني.
وقالت في بيان" نرحب بالقرار الصادر بتاريخ 9 نوفمبر 2021 الذي يدين ويعاقب ثلاثة من مجرمي مليشيات الحوثي الذين أوغلوا في الإجرام والانتهاكات بحق الشعب اليمني وأسهموا في تهديد أمن المملكة العربية السعودية والتسبب بأكبر كارثة إنسانية في اليمن هي الأسوأ في العالم".
وأضافت الوزارة "إن هذا القرار يكشف غيضا من فيض من جرائم ومجرمي مليشيات مسلحة إرهابية يقودها المدعو عبدالملك الحوثي المدرج منذ أبريل 2015 على قائمة العقوبات، والتي ترفض كل نداءات السلام وتنتهك جميع القوانين والقيم والأعراف في سبيل وهم السيطرة على اليمن بالعنف والإرهاب، وهو رسالة تضامن مع كل طفل تيتم وأم ترملت وأناس حرموا من فلذات أكبادهم وأحبابهم في غياهب الموت والسجون ولن يهدأ لهم بال إلا برؤية أولئك القتلة في السجون والمحاكم".
وأكدت استمرار تعاون الحكومة اليمنية مع لجنة العقوبات وفريق الخبراء التابع لها ومع أعضاء المجتمع الدولي المحب للسلام والرافض للعنف والإرهاب لكشف كل الانتهاكات ودعم كل المبادرات الرامية للخروج باليمن من الحرب التي أشعلتها مليشيات الحوثي.