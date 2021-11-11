مقتل وجرح عدد من عناصر مليشيا الحوثي في صعدة

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أفاد قائد عسكري، اليوم الخميس، بتمكن الجيش الوطني من التصدي لمحاولة تسلل لميليشيا الحوثي في مديرية الصفراء بمحافظة صعدة شمال اليمن.
وقال العقيد محمد النبهاني لوكالة (سبأ) "ان قوات الجيش الوطني في مديرية الصفراء استطاعت التصدي لمحاولة تسلل قامت بها مجاميع من ميليشيا الحوثي الارهابية على مواقع الجيش في "وادي عار".
وبحسب النبهاني اسفر ذلك عن قتل وجرح العديد من عناصر الميليشيا وتدمير عربة حاملة مضاد طيران.