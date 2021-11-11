مقتل وجرح عدد من عناصر مليشيا الحوثي في صعدة الإمارات تبحث مع إيران تعزيز العلاقات بين البلدين وسبل تطويرها قانون يحظر ارسال الرسائل النصية للموظفين بعد انتهاء ساعات العمل وعقوبات مالية تنتظر المخالفين الفريق المقدشي في حوار صريح: نهاية الحوثي على أسوار مأرب وهناك جبهات اخرى يمكن فتحها ونحن على تواصل مع طارق وأحمد علي ونقف في صف واحد مع الانتقالي الكشف عن قيام ايران بتهرب سلاح من اليمن الى دولة اخرى مجاورة ثمان جنسيات ممنوعة من دخول الكويت الإ بموافقة أمنية بينها اليمنية المبعوث الأممي يغادر تعز ومكتبه يصدر بيان حول الزيارة ظهور علامات خطيرة في الساقين والكاحلين وأسفل الظهر قد تعني الإصابة بسرطان الكلى الجيش الوطني يعلن استعادة مواقع جنوب مأرب ومصرع عشرات الحوثيين وانهيارات متسارعة في صفوفها أول تعليق من أبي أحمد بعد أنباء إنهيار العاصمة الإثيوبية وهروب المسؤولين إلى دول الجوار
تلقى وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان اتصالا هاتفيا اليوم الخميس من نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، من أجل بحث العلاقات الثنائية بين البلدين.
وتطرق الاتصال بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية إلى بحث مجالات التعاون المشترك وسبل تطويرها وتعزيزها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.
كما لفت عبدالله بن زايد خلال الاتصال إلى تطلع الإمارات للعمل المشترك مع إيران في مجال حماية البيئة ومواجهة تحديات التغير المناخي.