الإمارات تبحث مع إيران تعزيز العلاقات بين البلدين وسبل تطويرها

الخميس 11 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-وكالات

عدد القراءات 306

تلقى وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان اتصالا هاتفيا اليوم الخميس من نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، من أجل بحث العلاقات الثنائية بين البلدين.

وتطرق الاتصال بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية إلى بحث مجالات التعاون المشترك وسبل تطويرها وتعزيزها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.

كما لفت عبدالله بن زايد خلال الاتصال إلى تطلع الإمارات للعمل المشترك مع إيران في مجال حماية البيئة ومواجهة تحديات التغير المناخي.