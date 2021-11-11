قانون يحظر ارسال الرسائل النصية للموظفين بعد انتهاء ساعات العمل وعقوبات مالية تنتظر المخالفين

الخميس 11 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أصدر البرلمان البرتغالي قانونا يحظر إرسال الرسائل النصية للموظفين بعد انتهاء أوقات العمل، بحسب تقرير نشرته صحيفة يو أس أيه توديه.

ويأتي هذا القانون لتحقيق التوازن الصحي بين العمل والحياة العادية، وسط تزايد أعداد العاملين من المنازل خلال جائحة كورونا.

وبموجب التشريع قد يواجه أرباب العمل عقوبات مالية للاتصال بالعاملين خارج ساعات العمل، بما في ذلك زيادة فواتير الغاز والكهرباء، بحسب حكومة الحزب الاشتراكي البرتغالي.