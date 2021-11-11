مقتل وجرح عدد من عناصر مليشيا الحوثي في صعدة الإمارات تبحث مع إيران تعزيز العلاقات بين البلدين وسبل تطويرها قانون يحظر ارسال الرسائل النصية للموظفين بعد انتهاء ساعات العمل وعقوبات مالية تنتظر المخالفين الفريق المقدشي في حوار صريح: نهاية الحوثي على أسوار مأرب وهناك جبهات اخرى يمكن فتحها ونحن على تواصل مع طارق وأحمد علي ونقف في صف واحد مع الانتقالي الكشف عن قيام ايران بتهرب سلاح من اليمن الى دولة اخرى مجاورة ثمان جنسيات ممنوعة من دخول الكويت الإ بموافقة أمنية بينها اليمنية المبعوث الأممي يغادر تعز ومكتبه يصدر بيان حول الزيارة ظهور علامات خطيرة في الساقين والكاحلين وأسفل الظهر قد تعني الإصابة بسرطان الكلى الجيش الوطني يعلن استعادة مواقع جنوب مأرب ومصرع عشرات الحوثيين وانهيارات متسارعة في صفوفها أول تعليق من أبي أحمد بعد أنباء إنهيار العاصمة الإثيوبية وهروب المسؤولين إلى دول الجوار
أصدر البرلمان البرتغالي قانونا يحظر إرسال الرسائل النصية للموظفين بعد انتهاء أوقات العمل، بحسب تقرير نشرته صحيفة يو أس أيه توديه.
ويأتي هذا القانون لتحقيق التوازن الصحي بين العمل والحياة العادية، وسط تزايد أعداد العاملين من المنازل خلال جائحة كورونا.
وبموجب التشريع قد يواجه أرباب العمل عقوبات مالية للاتصال بالعاملين خارج ساعات العمل، بما في ذلك زيادة فواتير الغاز والكهرباء، بحسب حكومة الحزب الاشتراكي البرتغالي.