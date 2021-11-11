الفريق المقدشي في حوار صريح: نهاية الحوثي على أسوار مأرب وهناك جبهات اخرى يمكن فتحها ونحن على تواصل مع طارق وأحمد علي ونقف في صف واحد مع الانتقالي

الخميس 11 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

عدد القراءات 1065

قال وزير الدفاع الفريق الركن محمد علي المقدشي، أبطال الجيش والى جانبهم رجال المقاومة والقبائل يتصدون للهجمات الحوثية ويقومون بعمليات دفاعية وهجومية في مناطق الجوف ومأرب وفي تعز وفي مريس وسائر الجبهات، ويحققون انتصارات في التصدي للعدو الايراني ومليشياته الحوثية.

وأوضح أن العدو حشد كل قواته وقدراته إلى مأرب والجوف وحقق اختراقات في بعض المناطق، لكن الحرب سجال والحروب بخواتيمها.. مضيفا أن "نهاية الحوثي ستكون على اسوار مأرب، بفضل ثبات وتضحيات الابطال المخلصين.. وثقتنا في النصر ثابتة، وثقتنا في مقاتلينا كبيرة وثقتهم في قيادتهم كبيرة".

وقال وزير الدفاع في مقابلة له مع قناة "اليمن اليوم" إن القيادة العسكرية والميدانية متماسكة ومعنويات الابطال المقاتلين في الميدان عالية وعقيدتهم صلبة.

واوضح أن الجيش اليمني "الوطني" جيش يتبع الوطن ولا يتبع أحزاب، وقادة الجيش في مأرب هم من الضباط العسكريين القدامى، والجيش الوطني يقاتل لاستعادة الدولة والجمهورية، ويضم في صفوفه جميع أبناء محافظات اليمن شماله وجنوبه وشرقه وغربه، وهم يقاتلون ضد العدو ويبذلون تضحيات غالية لن تنساها الأجيال.

مضيفا: "نحن نقاتل في مارب دفاعا عن اليمن ودفاعا عن الامن القومي العربي في وجه مخططات المد الفارسي.. وكل ابناء الشعب اليمني هم اخواننا ورفاقنا، وقد استقبلنا في مأرب قافلة من الساحل الغربي، واخواننا ابناء المحافظات الجنوبية يقاتلون معنا من عدن ولحج والضالع وابين وحضرموت وشبوة".

وأشاد الفريق المقدشي بدعم الاشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية للشعب اليمني وقواته المسلحة واسنادهم للعمليات القتالية الميدانية.. مشيرا الى ان طيران التحالف والدعم الجوي السعودي له دور كبير وأساسي في صد العدو الحوثي".

وتابع: "الاخوة في التحالف لم يقصروا معنا، ولهم دور كبير، ودولة الامارات العربية المتحدة كان لها دور كبير وساهمت في معارك تحرير مأرب وعدن ومناطق أخرى. والسعودية والامارات هم اخوتنا وشركاءنا عبر التاريخ وشعبنا واحد ومترابط".

وأكد وزير الدفاع أن رئيس الجمهورية المشير الركن عبدربه منصور هادي، القائد الاعلى للقوات المسلحة، ونائبه الفريق اول علي محسن صالح، يقومون بواجبهم في المعركة ويتابعون بصورة مستمرة ويبذلون جهودهم ليلا ونهارا، الحكومة تبذل جهدها في دعم الجيش والمعركة.

واضاف: "نحن بحاجة الى المزيد من الدعم من الحكومة ومن الاشقاء في التحالف، وينبغي ان الحكومة تسخر كل امكانياتها للمعركة، وان تكون حكومة حرب".

وأوضح الفريق المقدشي أن الخلافات البينية بين الاطراف والقوى انعكست سلبا على المعركة وعلى سير المعارك الميدانية وساعدت الحوثي على تحقيق بعض التقدمات والاختراقات، وكانت لها تداعيات سلبية على الجبهات.. داعيا إلى اعادة اللحمة الوطنية وتوحيد الصف الجمهوري والاصطفاف لمواجهة الحوثي حتى يخضع للسلام.

مضيفا: "همنا الوحيد هو كيف نواجه الحوثي ونستعيد دولتنا وامننا واستقرار بلادنا.. وليس من مصلحتنا الدخول في خلاف مع احد داخليا او خارجيا".

الانتقالي وطارق واحمد علي

وقال وزير الدفاع: "نحن والقوات في الساحل الغربي والانتقالي في صف واحد ضد العدو الحوثي للدفاع عن الجمهورية وعن امن واستقرار اليمن وحريته.. ونحن على تواصل مع العميد طارق والعميد احمد علي وهم زملاءنا".. مشددا أن على الجميع ان يكونوا جزء من الشرعية ويدخلوا تحت اطار الحكومة وينفذوا توجيهات رئيس الجمهورية، وهناك جبهات أخرى بعيدا عن اتفاق استوكهولم يمكن فتحها.

واكد أن الشرعية بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي هي الضامن الحقيقي لليمن، ووحدته واستقراره، ولابد ان يكون الجميع مع الشرعية وتحت قيادة الرئيس الشرعي المنتخب حتى تنتهي المعركة وتخرج البلد من محنتها وبعدها يتم التنافس عبر انتخابات وصناديق الاقتراع.

وأشار ان خطر الحوثي يهدد الجميع، ولا يفرق بين أي طرف أو حليف، ولابد من توافق اجتماعي والناس يتناسوا احقادهم..مضيفا: "نحن في واقع اليوم، الرئيس هادي هو الرئيس، الحوثي هو العدو، وعلينا ان نحكم ضمائرنا ونعمل لمصلحة الوطن والشعب".

وأوضح الفريق المقدشي أن ٧٠% من قوام القوات المسلحة التي لا تشارك في القتال ضد الحوثي لديها مهام أخرى، وأن الوحدات التابعة للمنطقة الاولى والثانية وكذلك القوات البحرية واللوجيستي، لديها مهام أخرى، وكذلك المنطقة العسكرية الرابعة.

وقال ان المنطقة الاولى المتمركزة في سيئون، وادي حضرموت، مشاركة في المعارك ضد الحوثي، ومعظم وحداتها وسلاحها مشارك في العمليات القتالية.

الدعم المصري

وأشاد وزير الدفاع الفريق المقدشي بمواقف ودعم الاشقاء في جمهورية مصر العربية للشعب اليمني وللجيش اليمني لوجستيا وتدريبا وفي مختلف المجالات.

منوها الى الدور المصري الكبير في دعم ثورة ٢٦ سبتمبر، وأن جمهورية مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لها دور كبير جدا الى جانب اليمن، من خلال مشاركتهم في التحالف العربي الداعم للشرعية بقيادة السعودية، ولهم دور كبير في استقبال اليمنيين ويعاملونهم معاملة الأخوة.

وقال ان الرئيس السيسي أكد له خلال اللقاء الاخير معه استعداده الدائم لدعم اليمن وجيشه.. مشيرا ان مصر تقف اليوم الى جانب الشعب اليمني دفاعا عن الامن القومي المشترك ومواجهة التهديدات الحوثية الايرانية التي تواجه أمن باب المندب وأمن الملاحة.

دعوة للقبائل

ودعا وزير الدفاع الأهالي والقبائل ان لا يسمحوا للحوثي بان يسوق اولادهم الى المحارق، فالحوثي يدفع بالعناصر الارهابية والمتورطين والمغررين الى الموت في مارب، وهو منذ سنتين يكذب عليهم بأنه دخل مأرب، ولن يدخلها.

وتابع قائلا: "نقول لاهلنا في صنعاء والمناطق المحتلة بأننا نقاتل من اجل جميع اليمنيين، من اجل حريتهم وتعليمهم واستقلالهم، وعليهم أن لا يسمحوا للحوثي ان يسوق اولادهم الى الهلاك، فليس عندنا امريكيين وليس عندنا اسرائليين".. الحوثي لا يبالي بالزج بأولادكم الى الهلاك ويترك قتلاه خلفه ويترك الاف الجثث مرمية في الشعاب، ويقوم بسحب جثث القيادات فقط".

وأشار الفريق المقدشي إلى الدور المهم لوسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي.. داعيا جميع الاعلاميين والناشطين ان يراقبوا الله في شعبهم وان يكونوا سندا لجيشهم، فالمعركة مصيرية لجميع اليمنيين".