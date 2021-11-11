ثمان جنسيات ممنوعة من دخول الكويت الإ بموافقة أمنية بينها اليمنية المبعوث الأممي يغادر تعز ومكتبه يصدر بيان حول الزيارة ظهور علامات خطيرة في الساقين والكاحلين وأسفل الظهر قد تعني الإصابة بسرطان الكلى الجيش الوطني يعلن استعادة مواقع جنوب مأرب ومصرع عشرات الحوثيين وانهيارات متسارعة في صفوفها أول تعليق من أبي أحمد بعد أنباء إنهيار العاصمة الإثيوبية وهروب المسؤولين إلى دول الجوار طيران التحالف ينفذ ضربات جوية دقيقة لمواقع عسكرية في صنعاء وصعدة شبوة تزف بشرى سارة بتشغيل و إستئناف الإنتاج النفطي لدعم خزينة الدولة والإقتصاد الوطني مصدر كويتي يكشف مفاجأة حول حقيقة وقف إصدار تأشيرات للبنانيين التحالف يعترض 3 صواريخ باليستية حوثية استهدفت جنوب المملكة ما حقيقة إنسحاب قوات التحالف من جنوب اليمن؟.. المالكي يُجيب
ضمت الكويت خلال الساعات الماضية جنسيتين إلى قائمة البلدان التي يخضع مواطنيها لاجراءات مشددة في منح التأشيرات، وحتى وقفها.
فقد أوضح مصدر أمني لوكالة فرانس برس، أن السلطات الكويتية قررت "التشدد " في منح تأشيرات للبنانيين دون إصدار تعميم رسمي بذلك.
كذلك، تلقت إدارات شؤون الإقامة في المحافظات الست "أمرا شفهيا" بالتشدد في كل المعاملات المتعلقة بالسودانيين حتى إشعا آخر، بحسب ما أفادت جريدة "القبس" الواسعة الانتشار في البلاد اليوم الخميس.
فيما أوضحت مصادر أمنية أن الاضطرابات الداخلية في السودان تقف وراء ذلك الإجراء، مشيرة إلى أن الإجراءات المتعلقة بأبناء الجالية السودانية، "سواء الخاصة بسمات الزيارة بجميع أنواعها، العائلية والسياحية والخاصة والتجارية وسمات الالتحاق بعائل بأنواعها المختلفة للزوجة والأبناء أو لزوج على زوجته المعلمة، وتأشيرات العمل الخاصة بوزارة الشؤون بالتنسيق مع وزارة الداخلية تم وقفها".
إلا أن القرار المذكور لا يشمل من لديهم إقامات داخل البلاد من السودانيين، ومن حقهم العودة إلى البلاد، كما يمكنهم تجديد إقاماتهم.
أما بالنسبة للبنان، فأتى القرار الكويتي في ظل أزمة بين بيروت ودول الخليج، أدت إلى سحب السفراء الأسبوع الماضي، ومطالبة رعايا الدول الخليجية عدم اسفر إلى الأراضي اللبنانية.
كما جاء وسط تقارير نشرتها وسائل إعلام محلية عن قيام الأجهزة الأمنية بالتحقيق مع 16 كويتياً "يشتبه في تمويلهم" لحزب الله.
يشار إلى أنه بهذه الخطوات يرتفع عدد الجنسيات الممنوعة من دخول الكويت إلا بموافقات أمنية إلى ثماني جنسيات، "وهي اللبنانية والسورية والعراقية والباكستانية والإيرانية والأفغانية واليمنية"، بحسب الصحيفة.