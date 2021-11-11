الجيش الوطني يعلن استعادة مواقع جنوب مأرب ومصرع عشرات الحوثيين وانهيارات متسارعة في صفوفها

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قالت قوات الجيش الوطني، امس الأربعاء، إنها استعادت عدداً من المواقع التي تتمركز فيها ميليشيات الحوثي الإيرانية في جبهة حريب جنوب محافظة مأرب، شمالي شرق البلاد.
وأكد المركز الإعلامي للجيش الوطني، أن معارك عنيفة ومستمرة تخوضها قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية، لدحر الميليشيات الحوثية الإيرانية في جبهات القتال جنوب محافظة مأرب.
وأشار إلى أن بطال الجيش الوطني استدرجوا مجموعة من عناصر ميليشيات الحوثي إلى كمين محكم جنوب مأرب، ما أدى إلى مصرع أكثر من 17 عنصراً حوثياً واستعادة أسلحة متوسطة وخفيفة.
ولفت المركز إلى أن مدفعية الجيش استهدفت تحركات وتجمعات للميليشيات الحوثية في مواقع متفرقة، ودمِّرت طقمين ومصرع جميع من كانوا على متنهما.
كما أكد أن مقاتلات تحالف دعم الشرعية شنت، بالتزامن عدة غارات جوية استهدفت تجمعات وآليات قتالية تابعة للميليشيات الحوثية في مواقع متفرقة جنوب مأرب ، ودمّرت دبابة وعربة bmb و3 أطقم.
ونشر المركز مقطع فيديو لجانب من المعارك التي تخوضها قوات الجيش الوطني والمقاومة ضد الميليشيات الانقلابية في جبهات جنوب مارب.
وفي الجبهات الغربية لمحافظة مأرب، أفاد المركز الإعلامي للجيش اليمني، أن قوات الجيش والمقاومة الشعبية كسرت هجوماً للميليشيات الحوثية الإيرانية في جبهة صرواح، بعد معارك أسفرت عن مصرع وإصابة العشرات من عناصر الميليشيات وتدمير آليات ومعدات قتالية تابعة لها.