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طيران التحالف ينفذ ضربات جوية دقيقة لمواقع عسكرية في صنعاء وصعدة

الخميس 11 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ غرفة الأخبار
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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم (الخميس)، تنفيذ ضربات جوية دقيقة على أهداف عسكرية مشروعة في صنعاء وصعدة، شملت مواقع للصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة ومخازن أسلحة.

وأوضح المتحدث باسم التحالف، العميد الركن تركي المالكي، أن الضربات حققت أهدافها لتحييد الهجمات العابرة للحدود ومحاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية.

ووصف اعتداءات الميليشيا الحوثية العابرة للحدود بـ«العبثية»، مؤكداً «مازلنا نمارس ضبط النفس

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