شبوة تزف بشرى سارة في إستئناف الإنتاج النفطي لدعم خزينة الدولة والإقتصاد الوطني

الخميس 11 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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أعلن وزير النفط والثروة المعدنية اليمني، عبد السلام باعبود، إسناد تشغيل قطاع 5 (جنة هنت) بمحافظة شبوة لشركة «بترومسيلة» الوطنية لاستكشاف وإنتاج البترول، وذلك بعد توقف واستغلال وعبث بعض الشركات الأجنبية لسنوات، وفقاً للوزير.

ومن المنتظر أن يعيد تشغيل قطاع 5 (جنة هنت) إنتاج ما بين 25 و30 ألف برميل من النفط الخام يومياً، خلال الفترة القريبة بحسب مصادر في وزارة النفط اليمنية.

وأكد باعبود في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط»، أن وزارته بصدد استعادة قطاعات نفطية أخرى؛ لوقف ما أسماه «العبث» الحاصل في الثروة السيادية للبلاد؛ وذلك بتوجيهات مباشرة ومتابعة من الرئيس عبد ربه منصور هادي.

وأضاف «جميع إجراءات تمكين المشغل الوطني (بترومسيلة) جارية بشكل سلس لتشغيل القطاع في أسرع وقت ممكن (...) تم الاتفاق مع مجموعة المقاول (الشركاء) في القطاع 5 (جنة هنت) على تعيين شركة (بترومسيلة) الوطنية كمشغل للقطاع؛ وذلك بغية بدء واستئناف الإنتاج في القريب العاجل».

ووفقاً لوزارة النفط والثروة المعدنية اليمنية، توقف الإنتاج في قطاع 5 (جنة هنت) منذ سنوات عدة، استغلت خلالها بعض الشركات الأجنبية من أعضاء مجموعة المقاول فترة التوقف للقيام ببعض العبث المؤسسي في ملكية الحصص في القطاع؛ الأمر الذي استدعى تدخل الوزير عبد السلام باعبود بحزم وبصورة عاجلة لوقف هذا العبث حفاظاً على حقوق الدولة السيادية، والعمل الحثيث على تشغيل القطاع واستئناف الإنتاج