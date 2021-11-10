مصدر كويتي يكشف مفاجأة حول حقيقة وقف إصدار تأشيرات للبنانيين التحالف يعترض 3 صواريخ باليستية حوثية استهدفت جنوب المملكة ما حقيقة إنسحاب قوات التحالف من جنوب اليمن؟.. المالكي يُجيب هجوم واسع لقوات الشرعية يُباغت فلول «الحوثي» بجبهات «مأرب»وصقور التحالف يمطرون مواقع المليشيا بوابل من الصواريخ «قاتل الأجنّة» لقب جديد لزعيم مليشيا الحوثي انهيار متسارع للحوثيين جنوب مأرب والمليشيات تنصب نقاطا أمنية لإعادة الهاربين من عناصرها والجيش الوطني ينجح في خطة الاستنزاف الشامل للحوثيين دولة نتعرض لخمسة ملايين هجوم إلكتروني يوميا تعرف عليها أشهر ناشطة باكستانية تعلن زواجه - صور وزير الداخلية الموالي لـ”الانتقالي الجنوبي“ يتهم ”الحوثي“ باغتيال الصحفية ”رشاء الحرازي“ بعدن حزب النهضة التونسي يحمل قيس سعيد مسؤولية ما حدث
قال تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الأربعاء، إن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت 3 صواريخ باليستية أطلقتها مليشيا الحوثيين اليمنية على جنوب المملكة.
وأكد التحالف أنه تمكن من "إحباط محاولات مليشيا الحوثي العشوائية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية".
وأضاف: "نتخذ الإجراءات اللازمة لتحييد قدرات الحوثي بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني".
وكان التحالف قد أعلن، مساء أمس الثلاثاء، استهداف منظومة دفاع جوي تابعة للحوثيين جنوب محافظة مأرب.