التحالف يعترض 3 صواريخ باليستية حوثية استهدفت جنوب المملكة

الأربعاء 10 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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قال تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الأربعاء، إن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت 3 صواريخ باليستية أطلقتها مليشيا الحوثيين اليمنية على جنوب المملكة.

وأكد التحالف أنه تمكن من "إحباط محاولات مليشيا الحوثي العشوائية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية".

وأضاف: "نتخذ الإجراءات اللازمة لتحييد قدرات الحوثي بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني".

وكان التحالف قد أعلن، مساء أمس الثلاثاء، استهداف منظومة دفاع جوي تابعة للحوثيين جنوب محافظة مأرب.