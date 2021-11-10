ما حقيقة إنسحاب قوات التحالف من جنوب اليمن؟.. المالكي يُجيب

الأربعاء 10 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الأربعاء، أن قواته تعيد انتشارها بما يتسق مع استراتيجية التحالف لدعم القوات اليمنية، مؤكداً أن هذه التحركات لا تعني الانسحاب من جنوب غربي اليمن.

وقال العميد الركن تركي المالكي المتحدث باسم التحالف في تصريح لوكالة "رويترز": إن "التقارير المتداولة بخصوص انسحاب عسكري سعودي من جنوب اليمن لا أساس لها وغير صحيحة".

وكانت مصادر أمنية أكدت للوكالة نفسها أن القوات "الجيش السعودي انسحبت من قاعدة عسكرية كبيرة في مديرية البريقة في مدينة عدن الساحلية ونقل القوات والمعدات والمدفعية الثقيلة".

وبينت أن "بعض القوات والعتاد حُمِلت على متن سفن حربية بميناء عدن، بينما نُقل البعض الآخر جوا من مطار المدينة".