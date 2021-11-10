هجوم واسع لقوات الشرعية يُباغت فلول «الحوثي» بجبهات «مأرب»وصقور التحالف يمطرون مواقع المليشيا بوابل من الصواريخ

الأربعاء 10 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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شنت قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية، اليوم الأربعاء، هجوما واسعا على مواقع تمركز مليشيا الحوثي الإيرانية، في جبهات محافظة مأرب.

ونقل موقع الجيش“سبتمبر نت”عن مصدر عسكري قولة بأن قوات الجيش استهدفت بهجماتها مواقع تمركز المليشيا الحوثية، في جبهة الكسارة، والجبهات الجنوبية للمحافظة.

وأسفر الهجوم عن مصرع وجرح العشرات من عناصر المليشيا الحوثية، وتدمير آليات تابعة لها.

في السياق استهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية، خلال الساعات الماضية، تجمعات وتعزيزات المليشيا في جبهات المحافظة ذاتها وكبدتها خسائر في الأرواح والعتاد.

وكانت مصادر عسكرية بمحافظ مأرب قد كشفت في وقت سابق اليوم الاربعاء لمأرب برس عن تعرض المليشيات الحوثية لخسائر بشرية كبيرة جنوب المحافظة ووصفت بأنها الأكبر من نوعها طوال حروب السبع السنوات الأخيرة.

وأضافت بأن الجيش الوطني رصد خلال الأسابيع الماضية أعداد قتلى الحوثيين وجرحاهم ووصفها بالكبيرة جدا, وأضاف المصدر أن سيارات نقل القتلى والجرحى التي لا تتوقف تسببت في احداث ارباك داخل صفوف المليشيات الحوثية , وتصاعد أعداد الهاربين من افراد المليشيات من جبهات جنوب مأرب.

وأضاف المصدر لمأرب برس أن الحوثيين نصبوا عدة نقاط في مديرية حريب وبيحان والطرق المؤدية إلى محافظة البيضاء لإعادة الهاربين بالقوة إلى جبهة جنوب مأرب, وتهديد من يرفض منهم بالتصفية الجسدية.