انهيار متسارع للحوثيين جنوب مأرب والمليشيات تنصب نقاطا أمنية لإعادة الهاربين من عناصرها والجيش الوطني ينجح في خطة الاستنزاف الشامل للحوثيين دولة نتعرض لخمسة ملايين هجوم إلكتروني يوميا تعرف عليها أشهر ناشطة باكستانية تعلن زواجه - صور وزير الداخلية الموالي لـ”الانتقالي الجنوبي“ يتهم ”الحوثي“ باغتيال الصحفية ”رشاء الحرازي“ بعدن حزب النهضة التونسي يحمل قيس سعيد مسؤولية ما حدث في لقاء جمعه بالمبعوث الأممي.. «طارق صالح» يضع شرطاً للوصل الى حل سياسي ويؤكد: «اذا اراد عبد الملك الحوثي الحكم فليأتِ عبر صندوق الاقتراع» رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني يكشف ماذا يصنع حزب الله في اليمن مع الحوثيين الشعب يموت جوعا.. دولة عربية تنظم مسابقة ملكة جمال لماذا فرضت واشنطن غرامة على مصرف إماراتي؟ أردوغان يكشف عن أهم أهداف تركيا خلال المرحلة القادمة
قال مسؤول تايواني، اليوم الأربعاء، إن الوكالات الحكومية في بلاده تتعرض لنحو خمسة ملايين هجوم وعملية فحص إلكتروني يوميا، وسط تحذيرات من حرب إلكترونية صينية تستهدف الجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي.
ففي حديثه أمام البرلمان، قال مدير إدارة الأمن السيبراني شين هونغ وي، إن شبكة الحكومة التايوانية تواجه "خمسة ملايين هجوم وفحص يوميا". يشير الفحص في الأمن السيبراني إلى محاولة تحديد نقاط الضعف في الخادم.
البحارة الصينيون على متن فرقاطة صينية يانتشينغ وأخرى داكينغ، في سان دييغو، الولايات المتحدة 6 ديسمبر/ كانون الأول 2016
وأضاف شين للمشرعين: "نحن نعزز الإجراءات الدفاعية للحكومة ونجمع البيانات ذات الصلة لتحليلها في محاولة لوقف الهجمات عندما تبدأ"، وفقا لما نقلته وكالة "فرانس برس".
ادعى مسؤولون تايوانيون، سابقا، تعرض الجزيرة لملايين الهجمات الإلكترونية شهريا بالفعل، والتي يُعتقد أن نصفها تقريبا مصدره الصين، بحسب الوكالة.
اتهمت تايبيه بكين بشن هجمات إلكترونية مكثفة منذ انتخاب الرئيسة تساي إنغ وين عام 2016، والتي تعتبر الجزيرة دولة ذات سيادة مستقلة، فيما ترى بكين أن تايوان جزءا من أراضيها وتتعهد بالسيطرة عليها بالقوة إذ لزم الأمر.
في تقرير صدر أمس الثلاثاء، حذرت وزارة الدفاع التايوانية من أن الصين "تعزز بقوة" قدراتها في الحرب الإلكترونية كجزء من استراتيجيتها لكبح الجزيرة.