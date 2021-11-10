دولة نتعرض لخمسة ملايين هجوم إلكتروني يوميا تعرف عليها

الأربعاء 10 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 08 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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قال مسؤول تايواني، اليوم الأربعاء، إن الوكالات الحكومية في بلاده تتعرض لنحو خمسة ملايين هجوم وعملية فحص إلكتروني يوميا، وسط تحذيرات من حرب إلكترونية صينية تستهدف الجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي.

ففي حديثه أمام البرلمان، قال مدير إدارة الأمن السيبراني شين هونغ وي، إن شبكة الحكومة التايوانية تواجه "خمسة ملايين هجوم وفحص يوميا". يشير الفحص في الأمن السيبراني إلى محاولة تحديد نقاط الضعف في الخادم.

البحارة الصينيون على متن فرقاطة صينية يانتشينغ وأخرى داكينغ، في سان دييغو، الولايات المتحدة 6 ديسمبر/ كانون الأول 2016

وأضاف شين للمشرعين: "نحن نعزز الإجراءات الدفاعية للحكومة ونجمع البيانات ذات الصلة لتحليلها في محاولة لوقف الهجمات عندما تبدأ"، وفقا لما نقلته وكالة "فرانس برس".

ادعى مسؤولون تايوانيون، سابقا، تعرض الجزيرة لملايين الهجمات الإلكترونية شهريا بالفعل، والتي يُعتقد أن نصفها تقريبا مصدره الصين، بحسب الوكالة.

اتهمت تايبيه بكين بشن هجمات إلكترونية مكثفة منذ انتخاب الرئيسة تساي إنغ وين عام 2016، والتي تعتبر الجزيرة دولة ذات سيادة مستقلة، فيما ترى بكين أن تايوان جزءا من أراضيها وتتعهد بالسيطرة عليها بالقوة إذ لزم الأمر.

في تقرير صدر أمس الثلاثاء، حذرت وزارة الدفاع التايوانية من أن الصين "تعزز بقوة" قدراتها في الحرب الإلكترونية كجزء من استراتيجيتها لكبح الجزيرة.