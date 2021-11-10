سلطات الحوثي الانقلابية تمنع استيراد البرتقال

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منعت سلطات الحوثي الانقلابية، إستيراد البرتقال الخارجي، أثناء موسم الإنتاج المحلي في المحافظات الخاضعة لسيطرتها المسلحة.
ووجهت وزارة الزراعة والري، الخاضعة لسيطرة الحوثيين في الحكومة - الغير معترف بها دوليا - وجهت بمنع استيراد البرتقال الخارجي خلال موسم الإنتاج في اليمن.
وبررت الجماعة القرار، بأنه يهدف تشجيع ودعم الإنتاج المحلي من هذه الفاكهة.
وقال نائب مدير التسويق والتجارة الزراعية علي هارب لوكالة (سبأ) الخاضعة لسيطرة الجماعة، إن الإدارة العامة للتسويق أصدرت تعميما بمنع تداول وعرض البرتقال المستورد في الأسواق المحلية، تنفيذاً للتعميم الصادر من وزارة الزراعة بحظر استيراده.
وأكدت الجماعة أنها ستصادر أي كميات يتم ضبطها سواءً في الأسواق أو المنافذ، وذلك حتى انتهاء موسم المنتج المحلي.