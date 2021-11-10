في لقاء جمعه بالمبعوث الأممي.. «طارق صالح» يضع شرطاً للوصل الى حل سياسي ويؤكد: «اذا اراد عبد الملك الحوثي الحكم فليأتِ عبر صندوق الاقتراع»

الأربعاء 10 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - خاص

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التقى قائد ما يسمى بـ"المقاومة الوطنية" في الساحل الغربي محافظة الحديدة العميد "طارق محمد صالح" اليوم الأربعاء، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة "هانس غروندبرغ" في مدينة المخا بالساحل الغربي.

وبحسب ما نقلته وكالة "2 ديسمبر" التابعة لإعلامه العسكري، فأن اللقاء ناقش عددا من القضايا المتعلقة بالأزمة اليمنية، بما في ذلك ضرورة وقف الهجوم الحوثي على مأرب، وواجب المجتمع الدولي تجاه تطبيق اتفاق ستوكهولم ورؤية مكتب سياسي "طارق صالح" لحل الأزمة.

ووفقاً للوكالة أوضح العيمد"طارق صالح" خلال اللقاء بأنه "إذا أراد العالم فعلا الوصول لحل سياسي في اليمن" فإن البداية هي بوقف هجوم مليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا على محافظة مأرب، وقصفها للمدن الآهلة بالسكان ومخيمات النازحين.

وأضاف: كما تدخل المجتمع الدولي لوقف العمليات العسكرية لتحرير مدينة الحديدة بحجة الكلفة الإنسانية، فإنه مطالب بموقف مماثل إزاء استمرار العدوان الحوثي على مأرب والذي يذهب ضحيته المدنيون الأبرياء.

وتابع : وإذا أراد عبدالملك الحوثي أن يصبح رئيسا لليمن فليأتِ عبر صندوق الاقتراع، أما ادعاء الحق الإلهي في الحكم والتسلط على رقاب اليمنيين باسم الله والدين، فإن هذا مرفوض من كل اليمنيين.

بدوره أشار المبعوث الأممي خلال اللقاء وفقا إلى أن الرؤى التي طرحت للحل السياسي للأزمة اليمنية خلال الفترة الماضية كانت مجزأة، وأنه في صدد الإعداد لرؤية شاملة للحل... مؤكدًا على ضرورة وقف الهجوم الحوثي على مدينة مأرب، والذي تسبب في تفاقم المأساة اليمنية وعرقلة الجهود المبذولة للتهدئة والوصول إلى حل سياسي للأزمة حسب ما ذكرته الوكالة.