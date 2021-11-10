رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني يكشف ماذا يصنع حزب الله في اليمن مع الحوثيين

الأربعاء 10 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 07 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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شن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي في لبنان، وليد جنبلاط، هجوماً على حزب الله على خلفية الأزمة مع دول مجلس التعاون الخليجي، مؤكدا أن الحزب يقود حربا في اليمن بالواسطة.

وقال جنبلاط في مقابلة تلفزيونية مع قناة "أر تي" الروسية، إن "حزب الله يقود حرباً في اليمن بالواسطة، أو بشكل مباشر، ولا يكترث لمصالح اللبنانيين في الخليج".

وأضاف: "في المضمون، لبنان مرتبط بعلاقات سياسية اقتصادية منذ عقود مع الخليج العربي، وهناك مئات الآلاف من اللبنانيين في الخليج العربي يعيشون هناك، ويرسلون الأموال إلى لبنان؛ أين يذهبون؟".

وتابع: الخليج أساسي، يصدر تصريح غير مسؤول، ويدين حرب اليمن... ما علاقة لبنان في حرب اليمن؟، ثم تصدر تصريحات من قبل بعض المسؤولين في (حزب الله) تؤيد هذا التصريح اللامسؤول.!

واستدرك: "لا نستطيع أن نتحمل حرب الآخرين على أرضنا. هذا رأي، ولذلك يجب معالجة هذا الموضوع بشكل أن يستقيل هذا الوزير (جورج قرداحي) كي نستطيع أن نتنفس".

ولفت جنبلاط إلى أن حزب الله هو من يتحكم بشكل كبير في القرارات السياسية في لبنان، ولست أنا من صرح من إيران بأن الجمهورية الإسلامية تتمتع بنفوذ كبير، كي لا أستخدم كلاماً آخر، في العراق وسوريا واليمن ولبنان".

ودعا إلى تحرير الحكومة اللبنانية من الضغط، قائلاً: "هذه الحكومة لا تستطيع أن تجتمع اليوم نتيجة هذا التصريح المدعوم سياسياً، وليس بالسلاح، من قبل الممانعة، على الأقل فلنبدأ".