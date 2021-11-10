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أردوغان يكشف عن أهم أهداف تركيا خلال المرحلة القادمة

الأربعاء 10 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 06 مساءً / مارب برس - الاناضول
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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن حكومته تسعى جاهدة لجعل تركيا صاحبة كلمة بين الدول الرائدة في العالم، بتطوير البلاد سياسيا واقتصاديا.

وقال في كلمة ألقاها اليوم الأربعاء خلال مراسم الذكرى الـ83 لوفاة مؤسس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك: "إحياء ذكرى وفاة مؤسس الجمهورية أمر مهم، لكن الأهم هو فهم أتاتورك من خلال تتبع آثار كفاحه وتحديد الأسباب الكامنة وراءه بشكل صحيح".

وأضاف: "هدفنا هو الارتقاء ببلادنا إلى مستوى يليق بإرث أجدادنا ويتماشى مع أحلام أمتنا، حتى الذكرى المئوية لتأسيس جمهوريتنا (2023)".

ولفت إلى أن حكومته تسعى لـ"جعل تركيا صاحبة كلمة بين الدول الرائدة في العالم بواسطة قوتها السياسية والاقتصادية وعبر البنية التحتية المتينة التي أنشأتها في كل مجال، بدءا من التعليم وحتى الصحة والأمن والتكنولوجيا".

وقال إن "أتاتورك، قاتل وكافح بالفعل عندما كان ذلك ضروريا لنضال الأمة من أجل الاستقلال والمستقبل، كما أنه تابع أوروبا والعالم عن كثب كي يقف أمام التطورات وليس خلفها".

وأشار إلى أن بلاده "شهدت الكثير من الأزمات الأمنية، وتعرضت للهجمات من قبل التنظيمات الإرهابية ومحاولات محاصرة حدودها، وواجهت المكائد الاقتصادية".

وتحيي تركيا في 10 نوفمبر من كل عام ذكرى وفاة مؤسس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك (عام 1938)، بمراسم تقام في جميع الولايات.

 
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