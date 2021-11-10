مجلس الأمن يعقد جلسة مغلقة بشأن اليمن

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من المتوقع أن يعقد مجلس الأمن الدولي غداً الخميس 11 نوفمبر/تشرين ثاني، جلسة مغلقة بشأن التطورات والمستجدات على الساحة اليمنية.
وذكرت مصادر أممية أن المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ سيقدم إحاطته بشأن المستجدات في مأرب التي تشهد تصعيد عسكريا منذ فبراير الماضي.
وقالت المصادر إن غروندبرغ أيضا سيطلع مجلس الأمن على نتائج جولته الأخيرة للمنطقة بما فيها العاصمة المؤقتة عدن ومدينة تعز والمخا التي زارها الأحد والاثنين ولقاءاته بمسؤولين اليمنيين والفاعلين الدوليين والاقليميين.
وتأتي الجلسة في ظل تصعيد جماعة الحوثي لهجماتها العسكرية في مأرب وتفاقم الأزمات الإنسانية والاقتصادية في البلاد.
وامس الثلاثاء، ادرجت لجنة عقوبات اليمن في مجلس الامن الدولي والتي تعرف أيضا باسم لجنة 2140، أدرجت 3 قيادات حوثية ضمن قائمة العقوبات، وهم: محمد عبد الكريم الغماري، وصالح مسفر صالح الشاعر ويوسف المداني.
وأرجعت لجنة العقوبات القرار إلى تورط القيادات الثلاثة في دعم أعمال تهدد السلام والأمن والاستقرار في اليمن، وتتنافى مع القرار 2140 والقرار 2216، وتتنافي مع القانون الإنساني والدولي.