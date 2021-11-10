”بن سلمان“ يؤكد لـ”واشنطن“ التزامهم بدعم ”الشرعية“ في اليمن

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بحث نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان الأربعاء 10 نوفمبر/تشرين ثاني، مع المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيموثي ليندركينغ مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية.
وخلال اللقاء جدد بن سلمان التزام التحالف العربي التي تقوه بدعم الحكومة والشعب اليمني، ودفع كل الجهود للتوصل إلى حل سياسي.
وحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، فقد استعراض اللقاء الجهود المشتركة المبذولة في الشأن اليمني.