”بن سلمان“ يؤكد لـ”واشنطن“ التزامهم بدعم ”الشرعية“ في اليمن

الجنرال ”علي محسن الأحمر“ في لقاء صريح ونادر يزيح الستار عن جملة من القضايا المثيرة.. كشف سر عدم انقاذ ”صالح“ ودعم انتفاضته وموقفه من ”طارق“ و”لغز مأرب“ و”المكالمة“ التي انقذت ”عبدالملك الحوثي“ من الاعتقال (12549)