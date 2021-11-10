آخر الاخبار

أردوغان يكشف عن أهم أهداف تركيا خلال المرحلة القادمة كيف تحمي عينيك وعيون أسرتك من الأجهزة الرقمية مجلس الأمن يعقد جلسة مغلقة بشأن اليمن ”بن سلمان“ يؤكد لـ”واشنطن“ التزامهم بدعم ”الشرعية“ في اليمن تضامن واسع مع أبو تريكة ضد هجوم عمرو أديب لأول مرة.. المبعوث الأممي يلتقي ”طارق صالح“ في المخا ومليشيا الحوثي تستهدف المدينة بـ3 صواريخ باليستية الكشف عن موعد إطلاق الروبل الرقمي بدعوة من الامير محمد بن سلمان.. وفد عسكري من كبار الضباط برئاسة وزير الدفاع العراقي يصل الرياض صندوق الاستثمارات السعودي يغري محمد صلاح بأضخم راتب في تاريخ كرة القدم احصائية بعدد من نزحوا من مديريات مأرب الجنوبية بسبب الحرب الحوثية ومطالبات بتدخل انساني عاجل

”بن سلمان“ يؤكد لـ”واشنطن“ التزامهم بدعم ”الشرعية“ في اليمن

الأربعاء 10 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 06 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار
عدد القراءات 202

بحث نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان الأربعاء 10 نوفمبر/تشرين ثاني، مع المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيموثي ليندركينغ مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية.

وخلال اللقاء جدد بن سلمان التزام التحالف العربي التي تقوه بدعم الحكومة والشعب اليمني، ودفع كل الجهود للتوصل إلى حل سياسي.

وحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، فقد استعراض اللقاء الجهود المشتركة المبذولة في الشأن اليمني.

إقراء أيضاً
مجلس الأمن يعقد جلسة مغلقة بشأن اليمن
لأول مرة.. المبعوث الأممي يلتقي ”طارق صالح“ في المخا ومليشيا الحوثي تستهدف المدين
احصائية بعدد من نزحوا من مديريات مأرب الجنوبية بسبب الحرب الحوثية ومطالبات بتدخل
حكومة معين ترد على بيان للمجلس الانتقالي وتعبر عن اسفها الشديد
الحكومة تعلن استعادة أهم القطاعات النفطية في اليمن وتبشر بالمزيد
معلومات جديدة حول اعتقال عدد من موظفي سفارة واشنطن بصنعاء والخارجية الأمريكية تع
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة أخبار اليمن

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2021 مأرب برس