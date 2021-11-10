لأول مرة.. المبعوث الأممي يلتقي ”طارق صالح“ في المخا ومليشيا الحوثي تستهدف المدينة بـ3 صواريخ باليستية

الأربعاء 10 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 06 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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وصل المبعوث الأممي الى اليمن، هانس غروندبرغ، اليوم الاربعاء 10 نوفمبر/تشرين الثاني، الى مدينة المخا بالساحل الغربي، وذلك في ثالث أيام زيارته لليمن التي شملت عدن ومدينة تعز، التي يحاصرها الحوثيون منذ 6 سنوات.

مصادر مطلعة قالت، إن المبعوث الأممي عقد لقاءات مع قيادة ما يسمى بـ"المكتب السياسي للمقاومة الوطنية" التي يرأسها طارق صالح نجل شقيق الرئيس اليمني الراحل، علي عبد الله صالح.

وتطرقت النقاشات إلى اتفاق استوكهولم الهش الذي ترعاه الأمم المتحدة في مدينة الحديدة منذ أواخر 2018، والخروقات الواسعة للحوثيين بتسيير زوارق مفخخة ومهاجمة القوات المشتركة على امتداد خطوط التماس.

ومن المقرر أن يُنهي المبعوث الأممي في وقت لاحق اليوم زيارته لليمن، والتي تعد الثانية من نوعها منذ تعيينه رسميا في المنصب مطلع سبتمبر/ أيلول الماضي.

وتزامنا مع الزيارة، استهدفت مليشيا الحوثي مدينة المخا، بثلاثة صواريخ باليستية، سقطت في مناطق مأهولة بالسكان في ضواحي المدينة.