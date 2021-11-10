الحكومة تعلن استعادة أهم القطاعات النفطية في اليمن وتبشر بالمزيد

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أعلنت وزارة النفط في الحكومة الشرعية، استعادة القطاع النفطي (5 جنت هنت)، من مجموعة المقاول (الشركاء) المشغلة للقطاع، حيث يعد احد اهم القطاعات النفطية في اليمن.
وقالت وكالة سبأ الحكومية، انه جرى في القاهرة امس الاتفاق على استلام شركة بترومسيلة للقطاع 5 (جنة هنت)، بحضور وزير النفط والمعادن عبدالسلام باعبود، ومن المتوقع ان تستأنف بترومسيلة عملية الإنتاج في القريب العاجل.
وبحسب الوكالة فإن الانتاج في قطاع ٥ توقف منذ عدة سنوات واستغلت بعض الشركات الأجنبية من أعضاء مجموعة المقاول فترة التوقف للقيام ببعض العبث المؤسسي في ملكية الحصص الأمر الذي استدعى تدخل وزارة النفط للوقوف بحزم ضد العبث حفاظا على حقوق الدولة السيادية والعمل على استئناف عملية الانتاج.
وسبق ان تم الاتفاق بين الشركاء على تعيين شركة بترومسيلة كمشغل للقطاع.
وكان وزير النفط شدد خلال جلسة المفاوضات على استكمال كافة الاجراءات وبشكل سلس لتمكين المشغل الوطني بترومسيلة من استئناف عملية الانتاج.. مؤكدا ان الوزارة في طور استعادة قطاعات نفطية اخرى.
وأكد وزير النفط والمعادن ان توجهات رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي تقضي استعادة قطاعات نفطية اخرى لوقف العبث الحاصل في الثروة السيادية للشعب.