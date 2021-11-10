شاهد.. مسئول اماراتي كبير يلتقي الأسد في دمشق في زيارة هي الأولى منذ 2011

الأربعاء 10 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-وكالات

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التقى وزير الخارجية الإماراتي، عبد الله بن زايد، الثلاثاء، رئيس النظام السوري، بشار الأسد، في دمشق، في زيارة هي الأولى من نوعها منذ عام 2011.

وأفادت وكالة أنباء النظام السوري (سانا) بأن الأسد استقبل عبد الله بن زايد، الذي رافقه وزير الدولة خليفة شاهين، ورئيس الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك، على الشامسي.

وبحث اللقاء تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز الشراكات الاستثمارية، وفق الوكالة.