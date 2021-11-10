معلومات جديدة حول اعتقال عدد من موظفي سفارة واشنطن بصنعاء والخارجية الأمريكية تعلق

الأربعاء 10 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-صنعاء

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كشفت مصادر أميركية اليوم الأربعاء أن ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران اعتقلت ما لا يقل عن 25 يمنيًا يعملون في سفارة الولايات المتحدة في صنعاء خلال الأسابيع الأخيرة، حيث تسيطر الميليشيا الانقلابية على العاصمة، وفقًا لما ذكره شخصان مطلعان على الأمر لوكالة "بلومبيرغ".

ومن بين المعتقلين يمنيون يعملون في السفارة الأميركية والوكالة الأميركية للتنمية الدولية، ذراع التنمية الدولية للحكومة الأميركية، وفقًا للمصادر.

ولم يكن الدافع وراء الاعتقالات، التي حدثت خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، واضحًا لكنها تأتي وسط ضغوط دولية من أجل إنهاء الحرب في اليمن ،بحسب الوكالة.

يذكر ان السفارة الأميركية في اليمن اغلقت عام 2015 بعد أن استولى الحوثيون على العاصمة، لكن بعض الموظفين المحليين يواصلون العمل من المنزل أو كحراس أمن للمباني.

وفي تعليق على ماحدث قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، إن الولايات المتحدة قلقة للغاية من تقارير عن اعتقال بعض موظفيها اليمنيين في صنعاء.

وقال المتحدث إن الولايات المتحدة تدعو الحوثيين للإفراج الفوري عن جميع موظفيها دون أن يصابوا بأذى وإنهاء أي مضايقات لموظفيها.

وبحسب تقارير اعلامية سابقة فان نحو 25 موظفا ممن كانوا يعملون ضمن طاقم الحراسة للسفارة الأمريكية بصنعاء جرى استدعائهم منتصف أكتوبر الماضي من قبل جماعة الحوثي، من منازلهم وبعد وصولهم لم يعرف مصيرهم حتى اللحظة، مع انباء عن اقتحام الحوثيون مبنى السفارة ونهب بعض محتوياتها.