بعد تدمير منظومة دفاع جوي في مأرب.. 3 صواريخ باليستية باتجاه الأراضي السعودية والتحالف يعلن اعتراضها

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اعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الأربعاء، أن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت 3 صواريخ باليستية أطلقتها ميليشيا الحوثيين باتجاه جنوب المملكة.
وأكد التحالف "إحباط محاولات ميليشيا الحوثي العشوائية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية".
وأضاف التحالف: "نتخذ الإجراءات اللازمة لتحييد قدرات الحوثي بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني".
وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن قد استهدف مساء الثلاثاء منظومة دفاع جوي للميليشيات الحوثية جنوب مأرب.
كما اعلن التحالف الاثنين، أن الدفاعات الجوية السعودية دمرت مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه خميس مشيط.
يذكر أن الدفاعات الجوية السعودية كانت اعترضت ودمرت، السبت، طائرة مسيرة مفخخة أطلقت نحو مطار أبها الدولي.