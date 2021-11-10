على مرأى ومسمع من المبعوث الأممي.. الحوثيون يقصفون تعز والمخا بالطائرات والصواريخ الباليستية

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شنت المليشيات الحوثية، اليوم الاربعاء قصفا صاروخيا على مدينة المخا غرب تعز بالتزامن مع لحظة وصول المبعوث الأممي الى المخا.
وقصفت المليشيات بثلاثة صواريخ باليستية المخا بالتزامن مع وصول المبعوث الأممي "هانس غروندبيرغ" إلى المدينة.
ويوم امس استهدفت المليشيات الحوثية مبنى قيادة شرطة الدوريات وامن الطرق في بير باشا بمدينة تعز بطائرة مسيرة، بالتزامن مع تواجد المبعوث الاممي في المدينة المحاصرة.