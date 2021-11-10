حالة طوارئ غير معلنة واختطافات ومداهمات للمليشيات الحوثية في صنعاء

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تشهد مناطق سيطرة مليشيا الحوثي حالة طوارئ غير معلنة من قبل الانقلاب، إذ تجري عملية انتشار للمسلحين في الأحياء واقتحام المنازل وعدد من المحلات التجارية والمصارف، وتتم الاعتقالات تحت مسمى «الانتشار الأمني».
واعترف الإعلام الأمني الحوثي بسطو مليشياته يومياً على ما لا يقل عن 10 ملايين ريال يمني من العملة الجديدة من شركات الصرافة والأفراد والمسافرين، زاعماً أنها تأتي في إطار النجاحات التي يحققها ما يسمى بالانتشار الأمني للمسلحين الملثمين.
وقال شهود عيان، إن عددا من المدنيين تعرضوا للاعتداءات والانتهاكات على أيدي المسلحين الملثمين، فيما اشتكى سكان حي سعوان من اقتحام منازلهم وهدم أسوارها والعبث بالممتلكات وابتزاز السكان.
واتهم سكان الحي القيادي الحوثي أبو محسن الحشيشي بقيادة مجاميع مسلحة واقتحام المنازل السبت الماضي ونهب ممتلكاتها وتدميرها والاعتداء على الأطفال.
وفيما يبذل المبعوث الأمريكي تيم ليندركيغ جهودا مضنية لتحقيق السلام في اليمن، أكدت مصادر موثوقة اختطاف المليشيا 25 موظفاً سابقاً في السفارة الأمريكية في صنعاء.
ونقلت وسائل إعلام عن مقربين من عائلات مختطفين أن المليشيا الحوثية داهمت منزل عبدالمعين عزان الذي كان يشغل وظيفة منسق مبادرة الشراكة الشرق الأوسطية (MBI) في صنعاء بينما كان جالساً مع أصدقائه، واختطفوه وزميله جميل إسماعيل المسؤول الاقتصادي في السفارة سابقاً، وهشام الوزير موظف الوكالة الأمريكية للتنمية، التي تعتبر الذراع التنموية لوزارة الخارجية الأمريكية، واقتادوهم إلى جهة مجهولة