آخر الاخبار

اعترفات حوثية بمصرع زعيم قبلي كبير موالٍ لها في جبهات مأرب الاتحاد الأوروبي يضغط على 13 دولة بسبب أزمة على حدوده بينها دول عربية إسرائيل تكشف عن سر تقربها من الدول الأفريقية ومسؤول كبير يميط اللثام عن أحدث المشاريع في القارة دولة عربية جديدة تعلن إطلاق خط جوي مباشر مع إسرائيل انسحاب قوات سعودية كبيرة من البريقة في عدن بعد ساعات من مغادرة المبعوث لأممي مفخخة حوثية تستهدف وسط مدينة تعز إتاوات الكهرباء في صنعاء تشعل الصراع بين قادة المليشيات الحوثية تقرير أممي يكذّب الحوثيين ويؤكد انعدام الأمن في العبدية جنوب مأرب اتهامات للانقلابيين بفبركة أحكام قضائية ضد الحمادي ورفيقاتها ودعوة لإطلاق سراحهن الرئيس الأمريكي يمدد حالة الطوارئ الوطنية في مواجهة إيران

اعترفات حوثية بمصرع زعيم قبلي كبير موالٍ لها في جبهات مأرب

الأربعاء 10 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس_ غرفة الأخبار
عدد القراءات 284

 

أعلنت المليشيات الحوثية ،امس الثلاثاء، مقتل زعيم قبلي موال لها إثر معارك مع قوات الجيش الوطني في معارك مأرب .

ووفق وكالة سبأ التابعة للمليشيات الحوثية "نعى ما يسمى رئيس المجلس السياسي  في بيان الشيخ عبد الوهاب عبد الإله أبو نشطان أحد كبار مشائخ محافظة ذمار.

وأضاف "أن نشطان قتل في جبهات مأرب وفي المعارك الدائرة مع القوات الحكومية.

إقراء أيضاً
انسحاب قوات سعودية كبيرة من البريقة في عدن
بعد ساعات من مغادرة المبعوث لأممي مفخخة حوثية تستهدف وسط مدينة تعز
إتاوات الكهرباء في صنعاء تشعل الصراع بين قادة المليشيات الحوثية
تقرير أممي يكذّب الحوثيين ويؤكد انعدام الأمن في العبدية جنوب مأرب
اتهامات للانقلابيين بفبركة أحكام قضائية ضد الحمادي ورفيقاتها ودعوة لإطلاق سراحهن
«المشاط» يعترف بمصرع زعيم قبلي متحوث من العيار الثقيل ويعتبر رحيله خسارة كبيرة عل
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة أخبار اليمن

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2021 مأرب برس