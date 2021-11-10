اعترفات حوثية بمصرع زعيم قبلي كبير موالٍ لها في جبهات مأرب

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أعلنت المليشيات الحوثية ،امس الثلاثاء، مقتل زعيم قبلي موال لها إثر معارك مع قوات الجيش الوطني في معارك مأرب .
ووفق وكالة سبأ التابعة للمليشيات الحوثية "نعى ما يسمى رئيس المجلس السياسي في بيان الشيخ عبد الوهاب عبد الإله أبو نشطان أحد كبار مشائخ محافظة ذمار.
وأضاف "أن نشطان قتل في جبهات مأرب وفي المعارك الدائرة مع القوات الحكومية.