اعترفات حوثية بمصرع زعيم قبلي كبير موالٍ لها في جبهات مأرب

الأربعاء 10 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس_ غرفة الأخبار

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أعلنت المليشيات الحوثية ،امس الثلاثاء، مقتل زعيم قبلي موال لها إثر معارك مع قوات الجيش الوطني في معارك مأرب .

ووفق وكالة سبأ التابعة للمليشيات الحوثية "نعى ما يسمى رئيس المجلس السياسي في بيان الشيخ عبد الوهاب عبد الإله أبو نشطان أحد كبار مشائخ محافظة ذمار.

وأضاف "أن نشطان قتل في جبهات مأرب وفي المعارك الدائرة مع القوات الحكومية.