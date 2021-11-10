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دولة عربية جديدة تعلن إطلاق خط جوي مباشر مع إسرائيل

الأربعاء 10 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ وكالات
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أعلنت شركة الخطوط الجوية المغربية إطلاق خط جوي مباشر يربط الدار البيضاء بتل أبيب، وهو الأول من نوعه انطلاقا من المملكة.

وأشارت الشركة في بيان لها إلى أن "الخط سيفتتح ابتداء من يوم الجمعة المقبل وبوتيرة ثلاث رحلات في الأسبوع، وأن مدة الرحلة تصل إلى خمس ساعات ونصف".

وأوضحت أن "إطلاق هذا الخط يأتي استجابة لتطلعات الجالية المغربية المقيمة في إسرائيل، والتي تربطها أواصر متينة بوطنها الأم، ويهدف كذلك إلى تمكين السياح ورجال ونساء الأعمال من السفر إلى المغرب أو إلى إسرائيل".

وجاء هذا الإعلان بعد 3 أشهر من إطلاق رحلات جوية مباشرة بين إسرائيل والمغرب، وأول زيارة يجريها وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد إلى المملكة في أغسطس الماضي.

وأصبح المغرب أواخر العام الماضي رابع دولة عربية تطبع علاقاتها مع إسرائيل، في إطار اتفاق ثلاثي تعترف بموجبه الولايات المتحدة بسيادة المغرب على الصحراء المتنازع عليها مع "جبهة البوليساريو".

ويعيش في إسرائيل 700 ألف مواطن من أصول مغربية كانوا يضطرون للسفر برحلات جوية غير مباشرة لزيارة المغرب قبل الاتفاق

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