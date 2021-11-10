انسحاب قوات سعودية كبيرة من البريقة في عدن

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غادرت قوة سعودية كبيرة مدينة عدن التي تقود فيها الرياض عمليات التحالف العربي ضد المليشيات الحوثية فيما حطت طائرة شحن سعودية بالتزامن في مطار عدن لنقل معدات وجنود.
وحسب مصادر إعلامية فإن القوات السعودية الموجودة في معسكر قيادة قوات التحالف في منطقة الشعب في مديرية البريقة غربي عدن، نقلت عرباتها ومدرعاتها ومعدات وعتادا إلى الباخرة "درة جدة" في ميناء الزيت قبل مغادرة المدينة، وسط إجراءات أمنية مشددة تضمنت إغلاق عدد من الطرق.
و أكدت مصادر إعلامية ما ورد وهناك صور متداولة لباخرة مغادرة تحمل عربات ومعدات للقوات السعودية، بعد أن أكدت عدة مصادر قبل أيام تأهب القوات السعودية للمغادرة.
يذكر أنه سبق وأن غادرت تلك القوات قاعدة العند العسكرية بمحافظة لحج قبل قرابة