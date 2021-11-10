بعد ساعات من مغادرة المبعوث لأممي مفخخة حوثية تستهدف وسط مدينة تعز

الأربعاء 10 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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ودّعت ميليشيات الحوثي مبعوث الأمم المتحدة الخاص باليمن باستهداف وسط مدينة تعز بمسيرة مفخخة بعد ساعات على مغادرته المدينة المحاصرة منذ 7 أعوام، فيما أعلن تحالف دعم الشرعية مصرع 110 من عناصر الانقلابيين خلال 24 ساعة في 30 عملية استهداف لتجمعات هذه الميليشيات في مديرية صرواح غرب محافظة مأرب وفي محافظة الجوف.

وذكرت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط» أن ميليشيات الحوثي استهدفت منتصف نهار «الثلاثاء» المقر المؤقت لشرطة الدوريات وأمن الطرق «النجدة» وسط مدينة تعز بطائرة مسيّرة ملغومة حيث انفجرت داخل حديقة المبنى الواقع في منطقة بئر باشا، ما أسفر عن إصابة ضابط تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج. كما ألحق الهجوم الذي جاء بعد ساعات على إنهاء المبعوث الأممي الخاص باليمن هانس غوندبورغ زيارة هي الأولى لمبعوث أممي إلى المدينة أضراراً بإحدى الدوريات التابعة للشرطة