دولة عربية جديدة تعلن إطلاق خط جوي مباشر مع إسرائيل انسحاب قوات سعودية كبيرة من البريقة في عدن بعد ساعات من مغادرة المبعوث لأممي مفخخة حوثية تستهدف وسط مدينة تعز إتاوات الكهرباء في صنعاء تشعل الصراع بين قادة المليشيات الحوثية تقرير أممي يكذّب الحوثيين ويؤكد انعدام الأمن في العبدية جنوب مأرب اتهامات للانقلابيين بفبركة أحكام قضائية ضد الحمادي ورفيقاتها ودعوة لإطلاق سراحهن الرئيس الأمريكي يمدد حالة الطوارئ الوطنية في مواجهة إيران وزير الدفاع الإسرائيلي يعلن تلقيه تهديدات بالقتل «المشاط» يعترف بمصرع زعيم قبلي متحوث من العيار الثقيل ويعتبر رحيله خسارة كبيرة على جماعته مقتل صحفية يمنية وجنينها وإصابة زوجها بانفجار عبوة ناسفة بـ "عدن"
كشفت مصادر يمنية مطلعة في صنعاء عن تصاعد حدة الصراع بين قيادات في الميليشيات الحوثية تتولى مهام الإشراف على قطاع الكهرباء في العاصمة المختطفة، لجهة الخلاف على عائدات الإتاوات المفروضة في هذا القطاع.
وقالت المصادر إن الخلاف الذي نشب أخيراً بين وزير الكهرباء بحكومة الانقلابيين غير المعترف بها المدعو أحمد العليي، ونائبه القيادي في الجماعة المدعو عبد الغني المداني، وصل ذروته بعد قرار الأول إلغاء رسوم الاشتراك الشهري من فواتير الطاقة التجارية، ورفض الثاني تطبيق ذلك القرار.
وأكدت المصادر في سياق حديثها مع «الشرق الأوسط»، أن المدعو المداني عمد فور صدور ذلك القرار إلى عقد لقاءات علنية وسرية مع معظم ملاك محطات توليد الطاقة التجارية من أجل تحريضهم على رفض القرار، واعتباره غير مسؤول وغير قابل للتنفيذ.
وبإيعاز من القيادي الحوثي المداني المتحدر من صعدة (معقل الميليشيات) والمعين نائباً لوزير الكهرباء لغرض الإشراف المباشر على عشرات المحطات التابعة للانقلابيين، وتذليل جميع الصعاب والعراقيل أمامها، وزع ملاك شركات توليد الطاقة (جلهم حوثيون) على آلاف المشتركين بالخدمة في العاصمة صنعاء عقب صدور القرار بأيام فواتير برسوم اشتراك مضاعفة عما كانت عليه في السابق.
وفي تحدٍ واضح لقرار الوزير الانقلابي، قام ملاك مولدات أخرى بتغيير التسمية من «رسوم اشتراك» إلى «رسوم خدمات»، بينما أضاف آخرون بصورة مخادعة رسوم الاشتراك على قيمة وحدات الاستهلاك