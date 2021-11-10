تقرير أممي يكذّب الحوثيين ويؤكد انعدام الأمن في العبدية جنوب مأرب

الأربعاء 10 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

عدد القراءات 359

كذّب تقرير أممي ادعاءات ميليشيات الحوثي بعودة الاستقرار إلى مديرية العبدية في جنوب محافظة مأرب، وأكد مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، أن استمرار الأعمال العدائية النشطة، ووجود الألغام الأرضية، وانعدام الأمن، والبنية التحتية السيئة للطرق الفرعية داخل مناطق مديرية العبدية في جنوب محافظة مأرب، تعمل على إعاقة إيصال المساعدات في الوقت المناسب إلى بعض المناطق.

كما تؤثر تغطية شبكة الاتصالات الضعيفة أيضاً على قدرة فرق الاستجابة على تنسيق الاستجابة بفاعلية. تقرير مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن، ذكر، أن الشركاء في المجال الإنساني يعملون على توسيع نطاق الاستجابة للوضع المتغير بسرعة في أجزاء من محافظات مأرب وشبوة والبيضاء، حيث أدى تصاعد الأعمال العدائية منذ أوائل سبتمبر (أيلول) إلى وقوع إصابات في صفوف المدنيين، وتجدد عمليات النزوح وتقييد تحركات المدنيين، وكذلك وصول المنظمات الإنسانية للمحتاجين. وحسب التقرير الذي وُزّع بعد يوم على حملة إعلامية قادتها ميليشيات الحوثي للترويج لإعادة تطبيع الحياة في المديرية التي دخلتها منذ ما يزيد على أسبوع، فإن الأعمال العدائية أدت إلى تعقيد جهود الاستجابة، وإن منظمات الإغاثة تواصل تقديم المساعدة المنقذة للحياة.

وتركز جهود التنسيق بين الوكالات على تسهيل الوصول وتوسيع نطاق الاستجابة، لا سيما في مديرية العبدية بمحافظات مأرب، والتي تعد من بين المناطق الأكثر تضرراً من هذه التصعيد. حيث تم تسليم إمدادات المساعدات الأولية إلى المنطقة؛ وبدأت أنشطة التسجيل والتوزيع للمتضررين، فضلاً عن الجهود المبذولة لفهم نطاق الاحتياجات.

وقال منسق الشؤون الإنسانية في اليمن، ديفيد جريسلي، إنهم منتشرون في المنطقة بالكثير من الإمدادات والأغذية والأدوية، وإنه تم تسليم نحو 122 طناً مترياً من المواد الغذائية لمساعدة ما يقرب من 2500 أسرة (17400 شخص) في منطقة العبدية كجزء من حصص شهر سبتمبر.

ومنذ الأسبوع الثالث من أكتوبر (تشرين الأول)، بدأ الشركاء التوزيع العام للمواد الغذائية في الجوبة كجزء من حصص أكتوبر. ومن المتوقع توزيع المزيد من المساعدات الغذائية في مناطق أخرى. يدعم شركاء الغذاء ما يقرب من 950.000 شخص في محافظات مأرب وشبوة والبيضاء.